Start Romagna vuole tagliare le corse degli autobus, i sindacati non ci stanno

"In tempi di emergenza climatica è necessario incentivare l'uso del trasporto pubblico", spiegano i sindacati

I sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo urgente in Regione sul trasporto pubblico, dopo le dichiarazioni di Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, che ha prospettato possibili tagli ai chilometri di servizio e trasformazione di servizi oggi regolari in servizi a chiamata, a causa del caro benzina. Nel mirino dei sindacati anche le dichiarazioni dell'amministratore unico di Agenzia per la mobilità Romagna, Leonardo Bernardini, che ha fatto riferimento a possibili risparmi sui costi di gestione, soffermandosi sull'orario di guida degli autisti, ma, attaccano i sindacati, "senza considerare che l'orario effettivo viene compensato nell'arco delle 26 settimane, raggiungendo medie a tempo pieno, come previsto dal contratto nazionale".

"Ci preme sottolineare, ai direttori Bernardini e Corsini, che il Paese sta attraversando un'emergenza climatica e che anche la Regione Emilia-Romagna ha una visione diversa su questo tema, come dimostra il Patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale, sottoscritto l'8 settembre 2026. Ci domandiamo, infatti, come sia possibile che, in una situazione caratterizzata dai rincari dei carburanti, da salari fermi al palo, dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e dall'inquinamento atmosferico, non si riesca a pensare ad altro che a ridurre un servizio essenziale come il trasporto pubblico", argomentano i sindacati in una nota congiunta, chiedendo maggiori investimenti sul trasporto pubblico, per incentivare i cittadini all'uso, e non una riduzione dei chilometri di servizio e quindi al taglio delle corse; che oltretutto potrebbero portare a ricadute occupazionali e riduzione del personale. Definite le dichiarazioni dei vertici di Start Romagna e Amr come "in controtendenza e semplicistiche", i sindacati chiedono interventi su "eventuali sprechi e criticità gestionali, partendo anzitutto da una revisione delle spese per gli appalti e delle consulenze richieste e utilizzate da entrambe le aziende, senza trascurare le decisioni unilaterali che contribuiscono a deteriorare il clima aziendale e gestionale. Tutto questo assume particolare rilevanza se si considera che i costi del trasporto pubblico gravano sulle casse pubbliche e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini". Rimane lo stato di mobilitazione per i dipendenti di Start Romagna: "La protesta - spiegano i sindacati - prosegue sulla base delle motivazioni già oggetto di una vertenza sindacale in corso con Start Romagna, che comprende, tra le altre questioni, anche il tema della sicurezza a bordo degli autobus. Le assemblee svolte nei territori hanno conferito alle organizzazioni sindacali il mandato a proseguire la mobilitazione e a portare avanti le rivendicazioni emerse nel corso del confronto con i lavoratori. Hanno inoltre evidenziato ulteriori problematiche, tra cui alcune gravi inadempienze in materia di sicurezza, che saranno oggetto di segnalazione all'azienda e agli organi competenti". Le organizzazioni sindacali chiedono dunque "a Start Romagna di avviare immediatamente un confronto che possa fornire risposte concrete ai lavoratori e, soprattutto, affrontare le questioni rimaste irrisolte. Infine, alla luce delle dichiarazioni del presidente Andrea Corsini, le organizzazioni sindacali evidenziano che gli argomenti inclusi nella vertenza sono propedeutici anche a un chiarimento sulle modalità con cui vengono attualmente impiegate le risorse economiche, poiché in alcuni ambiti le scelte di Start Romagna sembrano andare in una direzione poco chiara".