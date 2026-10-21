Rimini, dopo il parroco se la prende con la maestra d'asilo: "Ti taglio la gola". Arrestato

Un 26enne è stato arrestato dalla Polizia ieri mattina (martedì 20 ottobre)

Impugnava un coltello con lama di sette centimetri un 26enne italiano, la cui famiglia è di origine africana, arrestato martedì mattina (20 ottobre) a Rimini, dopo aver gettato scompiglio all'esterno di un asilo nido privato della città. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto intorno alle 10.30, il giovane stava passeggiando quando, passando davanti all'asilo, avrebbe estratto il coltello, minacciando due insegnanti. Si sarebbe rivolto a una di loro dicendole "ti taglio la gola" e poi si sarebbe dileguato verso via della Fiera. Immediata la chiamata al 112.

La Polizia lo ha rintracciato all'interno dell'opera di Sant'Antonio, in via della Fiera, nei pressi di un supermercato, e lo ha bloccato. Dentro al bagno della struttura è stato rinvenuto il coltello a serramanico usato per minacciare le maestre. Il giovane ha riferito di avere tendenze autolesioniste, mostrando tagli sul braccio, e di averlo lasciato lì perché temeva che potesse essere sequestrato dagli agenti. Il 26enne è stato portato in Questura, dove è stato notificato l'arresto per porto ingiustificato di armi. È scattata inoltre denuncia per mancato rispetto del divieto di dimora che il giudice aveva disposto nei suoi confronti, per due anni, nel 2025. L'arresto è stato poi convalidato in Tribunale. Il protagonista della vicenda è lo stesso giovane che qualche giorno fa aveva fatto irruzione nella casa parrocchiale di Bellariva: in quell'occasione minacciò il sacerdote. Ha anche precedenti di Polizia per furto, danneggiamento, spaccio di stupefacenti, ricettazione e lesioni personali.