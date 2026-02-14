Da Riccione ad Abu Dhabi: Manuel Cunti conquista l’oro internazionale nel karate

Il campione del Centro Karate Riccione domina l’Open League Master

L’11 e 12 febbraio, nella prestigiosa cornice di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, si è svolta la Open League Master, competizione internazionale di karate con regolamento WKF. Un palcoscenico di altissimo livello, dove si sono affrontati atleti provenienti da ogni parte del mondo. Ed è proprio lì, sotto i riflettori internazionali, che l’azzurro e atleta della Rappresentativa regionale della FIJLKAM Emilia Romagna Manuel Cunti ha scritto una nuova, straordinaria pagina della sua carriera sportiva.

Il campione del Centro Karate Riccione, già nominato Ambasciatore dello Sport nel Mondo dal Comune di Riccione, e reduce da uno splendido secondo posto ai Mondiali Master di Taiwan, è salito sul tatami emiratino con determinazione e cuore. Nella specialità del combattimento libero (kumite), ha affrontato e sconfitto uno dopo l’altro tutti i suoi avversari, imponendo tecnica, esperienza e lucidità. Incontro dopo incontro, ha costruito la sua scalata fino al momento più atteso: la finale. Poi l’esplosione di gioia. Il verdetto. Il gradino più alto del podio.

Una medaglia d’oro brillante, conquistata con sacrificio, disciplina e passione. Un oro che non illumina solo Abu Dhabi, ma tutta Riccione.

Un risultato che nasce da lontano, frutto dell’insegnamento e della guida costante del maestro Vito Mininni, che ha accompagnato Cunti in ogni fase della preparazione tecnica, trasformando il lavoro quotidiano in eccellenza internazionale.

E il momento magico del Centro Karate Riccione non si ferma qui. Solo cinque giorni prima, altre due atlete del CKR Martina Padoan e Anna Orsetti avevano conquistato due medaglie di bronzo ai Campionati Europei Giovanili di kata a Cipro, confermando lo straordinario stato di forma della società riccionese.



Grande la soddisfazione di Roberto Corbelli, fondatore e tecnico del Libertas Centro Karate Riccione, che sottolinea come questi risultati dimostrino che una preparazione seria e costante in palestra consente di raggiungere traguardi internazionali, sia nel kata sia nel kumite. “La competenza tecnica si costruisce giorno dopo giorno e oggi ne vediamo i frutti.”

Orgoglioso anche il presidente Moreno Villa, che evidenzia come giovani e adulti della società stiano onorando lo sport riccionese nel mondo con risultati di altissimo livello.

La vicepresidente Manuela Gasperoni conferma il valore umano che rende speciale il gruppo: “Siamo una famiglia prima ancora che una squadra. Ed è questo spirito che ci rende forti.”

Da Riccione ad Abu Dhabi, passando per Taiwan e Cipro: il karate riccionese continua a parlare il linguaggio universale dell’impegno, del rispetto e della vittoria. E oggi, quel linguaggio, ha il colore dell’oro.