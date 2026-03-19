Da Rimini a Hong Kong, la sfida di Giacomo: voleva fare il calciatore, oggi è guida online per turisti italiani

Nato da genitori originari di Hong Kong, laureato all'università di Bologna, racconta il suo percorso professionale

È nato a Rimini, da genitori originari di Hong Kong, poi dopo la laurea ha deciso di lasciare l'Italia e tornare nel paese natio della sua famiglia, per trovare la propria strada, lavorativa e non solo. Oggi ha creato un sito, dove condivide consigli e guide per Hong Kong, ma il suo sogno è aprire un'agenzia viaggi tutta sua.

Giacomo Wong è laureato in Economia del Turismo all'università di Bologna e oggi parla tre lingue: italiano, cantonese e inglese. Completato il percorso universitario triennale, si è trasferito a Hong Kong con la moglie e la figlia. Il suo sogno di diventare calciatore professionista, nella massima serie di Hong Kong, non si è concretizzato, ma Giacomo non si è scoraggiato. Ha iniziato a lavorare come assistant sales manager in una delle attività del celebre chef "Giando" Caprioli, per poi essere assunto per una nota ditta importatrice di prodotti italiani di qualità per hotel di lusso e ristoranti stellati. Oggi ha aperto il proprio sito, in tre lingue (compreso l'italiano) con consigli utili per viaggiare e soggiornare a Hong Kong, in attesa di aprire una propria agenzia viaggi.

Giacomo racconta di vivere in una realtà efficiente, con una burocrazia snella e con tempi rapidi, servita da mezzi pubblici puntuali e puliti. La sanità pubblico è di buon livello, ma i tempi di attesa sono piuttosto lunghi: in questo non c'è molta differenza dalla sua Rimini. Lo stile di vita, a Hong Kong, è piuttosto frenetico. Le persone sono focalizzate sul guadagno, c'è grande competizione e si lavora tantissimo. Ma i concittadini di Wong spiccano per spirito di sacrificio e senso di responsabilità.