Da Rimini a Milano: la piadina di Ketobar pronta a conquistare la città meneghina

L’imprenditore Mirco Bastianelli inaugura il terzo locale e annuncia: “Ci saranno novità anche per Rimini”

Da Rimini a Milano, passando per Pesaro e Verona. Il progetto Ketobar, nato in Romagna dall’intuizione dell’imprenditore cattolichino Mirco Bastianelli, continua il suo percorso di crescita e si prepara a compiere un ulteriore passo con l’apertura di un locale nel capoluogo lombardo. L’inaugurazione è fissata alle 11 di sabato 18 aprile, in corso XXII Marzo 25, tra Porta Romana e Porta Vittoria. Bastianelli, che si dice entusiasta della neonata creatura, anticipa: “Ci faremo conoscere con la piadina keto, che nel giorno dell’inaugurazione verrà venduta a un prezzo scontato del 50%. Non ci dimentichiamo delle nostre origini”.

Si tratta della terza apertura diretta del brand, dopo il locale inaugurato nel 2022 in via Alessandro Serpieri a Rimini e lo store dedicato alla rivendita dei prodotti aperto nel 2025 a Pesaro. Per Bastianelli, oggi trentenne, l’approdo a Milano rappresenta un passaggio significativo nella crescita di un progetto imprenditoriale partito proprio dalla Riviera romagnola. “Milano è una città strategica e all’avanguardia – spiega l’imprenditore –. Il nostro è un prodotto innovativo che si sposa bene con il target milanese. Per noi rappresenta anche un punto di partenza importante per un percorso di espansione più ampio”. Il nuovo locale si basa su un concept aggiornato, “Ketobar Smart Food”, pensato per una ristorazione veloce e contemporanea, con un menu stravolto e diverse novità sviluppate per questa fase del progetto. Tra le proposte figurano patatine fritte keto, risotto alla milanese e nuggets in versione chetogenica: piatti che reinterpretano la tradizione in chiave low-carb e che strizzano l’occhio alla cucina meneghina.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla tecnologia e all’organizzazione del lavoro in cucina, con attrezzature di nuova generazione progettate per velocizzare i processi e migliorare l’esperienza del cliente. “Attrezzature – promette il fondatore – che presto verranno introdotte anche a Rimini”. Il locale sarà inoltre dotato di spazi pensati per chi lavora in mobilità, con postazioni dedicate allo smart working, proprio come già accade nella città di Fellini.

La crescita del marchio guarda però oltre Milano. Ketobar sta infatti lavorando allo sviluppo di un progetto di franchising con l’obiettivo di portare il format in nuove città. “Riceviamo sempre più richieste da diverse parti d’Italia – sottolinea Bastianelli –. L’idea è costruire una rete di locali che condividano la stessa filosofia e contribuiscano a diffondere sempre di più questo modo di vivere il cibo”. Un percorso iniziato proprio a Rimini e che oggi guarda a un orizzonte decisamente più ampio, con l’obiettivo di trasformare un progetto ‘made in Romagna’ in un marchio riconoscibile oltre i confini nazionali.