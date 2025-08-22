Da Rimini a Venezia: il viaggio de La Pietà del Bellini per il restauro

Il restauro, che durerà fino a ottobre, riporterà l’opera all’antico splendore e sarà accompagnato da una mostra dossier a Venezia

È partito questa mattina (venerdì 22 agosto) il viaggio de La Pietà di Giovanni Bellini verso Venezia, sede dell’importante intervento di restauro che consentirà al capolavoro custodito al Museo della Città di Rimini di tornare all’originale splendore grazie al sostegno della Fondazione Venetian Heritage.



L’opera ha iniziato così il suo percorso dalle sale espositive di via Tonini per raggiungere la Galleria Giorgio Franchetti, alla Ca’ d’Oro di Venezia, dove sarà eseguito il progetto di restauro conservativo, già vagliato e autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.



Tutte le operazioni di smontaggio e trasferimento sono state seguite dal personale dei Musei Comunali e realizzate in accordo e con la supervisione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ente a cui fa capo la direzione scientifica dell’intervento destinato a valorizzare una tra le più importanti opere dell’artista veneziano.



Il restauro sarà a cura della Conservazione Beni Culturali, società che si è già occupata delle indagini preliminari diagnostiche condotte la scorsa primavera, sempre con il sostegno della Fondazione Venetian Heritage, con tecniche di riflettografia a infrarosso, radiografia, fluorescenza ultravioletta e Xrf. Sia per le indagini preliminari che per l’intervento di restauro, è la Fondazione Venetian Heritage – organizzazione no profit impegnata da oltre 25 anni nella promozione e salvaguardia del patrimonio artistico veneto nel mondo - a sostenere le operazioni attraverso la donazione di 37.454 euro finalizzata al restauro conservativo dell’opera.



Il restauro si concluderà indicativamente nel mese di ottobre, ma l’opera prolungherà la sua permanenza a Venezia: La Pietà sarà infatti al centro di una mostra "dossier", anch’essa finanziata da Venetian Heritage, promossa dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Veneto sempre negli spazi della Galleria Giorgio Franchetti.