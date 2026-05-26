Da Rimini alla Svizzera: consigli per un viaggio economico

Visitare la Svizzera con un budget contenuto è possibile? Analizziamo come tagliare costi sul trasporto, cibo e persino sulla connessione internet

La Svizzera è una meta imperdibile per chi ama i paesaggi naturali, ma è innegabile che sia anche una delle destinazioni più care d'Europa. Il franco svizzero è particolarmente forte rispetto all'euro, e chi viaggia dall'Italia si trova presto a fare i conti con prezzi ben superiori a quelli a cui è abituato. Non lasciarti scoraggiare, però: se studi e vuoi scoprire la Svizzera senza svuotare il portafoglio, ci sono diverse opportunità da cogliere al volo. La Svizzera è un paese da visitare per le tante bellezze naturali che ospita ma, purtroppo, non si può dire che non sia anche costoso. Il franco svizzero è molto forte e quindi un italiano che si ritrova a viaggiare nel Paese si troverà ben presto alle prese con prezzi decisamente più alti di quel che ci si aspetterebbe. Questo però non deve scoraggiarti, se sei uno studente o una studentessa in cerca di un modo per visitare la Svizzera senza spendere molto, ci sono delle opportunità che puoi cogliere. Tutto passa, però, dalla corretta organizzazione: pianifica i trasporti, prenota in anticipo, stabilisci dove mangiare e non dimenticare di considerare i costi di roaming in Svizzera.

Connessione dati in Svizzera

Il roaming in Svizzera può sorprendere molti italiani in viaggio: il Paese non fa parte dell’Unione Europea e quindi tutte le regole relative al roaming non si applicano. Se hai un gestore italiano, questo applicherà tariffe internazionali per dati, chiamate e messaggi. Esiste però un ottimo modo per far fronte a questa situazione: usare una eSIM prima di lasciare l’Italia. Le eSIM sono delle SIM digitali che si acquistano comodamente su internet e poi si attivano sul tuo smartphone senza bisogno di alcuna sostituzione della scheda fisica. In questo modo puoi comunque mantenere il tuo numero italiano per le emergenze ma, per collegarti a internet mentre sei in Svizzera puoi sfruttare il piano dati della eSIM, senza attivare il roaming e, quindi, senza andare incontro a spese aggiuntive. La maggior parte dei fornitori propone formule flessibili – weekend, sette o anche dieci giorni – ideali per ogni tipo di viaggio studio.

Raggiungere la Svizzera

Per uno studente che parte da Rimini, la Svizzera è molto accessibile: basta usare un treno diretto oppure fare un cambio a Milano: Basilea e Zurigo sono le due città principali in cui ti potresti fermare. Prenota in anticipo il tuo treno: i prezzi oscillano molto e quindi con una prenotazione anticipata potrai risparmiare sul costo finale del biglietto. Una volta raggiunta la Svizzera potrai spostarti con la rete ferroviaria interna che è ben organizzata, anche se costosa. Un viaggio di sola andata tra le città principali può costare da un minimo di 30 a oltre 130 franchi (CHF): per abbassare questo costo puoi utilizzare una card chiamata Swiss Half Fare. Come dice il nome stesso, riduce del 50% il costo sui trasporti pubblici, sulle tratte panoramiche e su molte funivie e linee ferroviarie di montagna. La sua validità è di un mese, disponibile solo per persone non residenti in Svizzera o Liechtenstein. Per controllare le tratte, invece, puoi usare l’applicazione SBB, uno strumento davvero pratico e conveniente per tutti gli spostamenti.

Dove alloggiare

Se vuoi risparmiare, la soluzione migliore sono gli ostelli, decisamente più economici degli alberghi, tuttavia hanno delle limitazioni di cui devi essere a conoscenza: spesso hanno una cucina e bagni in comune. Anche in questo caso, ti conviene prenotare con largo anticipo, i prezzi possono salire vertiginosamente anche per gli ostelli, soprattutto durante l’estate. Se vuoi pagare meno, prendi in considerazione i campeggi o i rifugi di montagna, ideali se non hai problemi a dormire all’aperto.

Cosa mangiare

Per quanto riguarda il cibo, la spesa può variare molto in base alle tue abitudini alimentari e al tipo di locali che sceglierai. I pasti possono costare dai 25 ai 40 CHF a persona, quindi se vuoi spendere di meno l’alternativa è acquistare cibo al supermercato. In Svizzera troverai nomi noti come Aldi, Coop e Migros: tutti offrono non solo cibi freschi ma anche pasti precotti. Se alloggi in un ostello e hai a disposizione una cucina puoi facilmente cuocere i tuoi pasti e risparmiare ulteriormente. Se invece hai un budget da allocare appositamente per i ristoranti, puoi sceglierne diversi, anche tra quelli che hanno una formula “prezzo fisso” a pranzo.

Cosa vedere senza spendere troppo

Un viaggio studentesco in Svizzera non richiede un fitto itinerario per risultare soddisfacente: il Paese si estende dalle strade animate di Zurigo attraverso le vette spettacolari dell'Oberland Bernese fino alle rive dal sapore mediterraneo del Lago di Ginevra, il tutto in un'area compatta adatta a una settimana di viaggio. Sia Zurigo sia Lucerna si prestano alla visita libera e gratuita con i centri storici, i lungolago e i corsi d'acqua esplorabili a piedi: troverai bellissime vie antiche da percorrere senza spendere nulla. Anche i musei incidono sul budget, ma molti offrono tariffe ridotte per chi studia: basta esibire un documento che attesti l'iscrizione. Individua in anticipo quelli che non vuoi perdere e prevedi una cifra dedicata. I costi emergono con i musei anche se molti propongono tariffe ridotte agli studenti su presentazione di un documento studentesco valido, informati in anticipo su quali intendi visitare assolutamente e metti da parte un budget adeguato. Berna, la capitale svizzera, è invece compatta, percorribile a piedi e meno affollata di turisti rispetto a Zurigo o Lucerna. Il centro storico, Patrimonio UNESCO, si visita gratuitamente: l'occasione perfetta per perderti tra le vie di questa splendida città. Il centro storico è Patrimonio dell'Umanità UNESCO e non ha nessun costo associato alla semplice esplorazione: approfittane per vedere questa splendida città.

Interlaken

Interlaken è il punto di partenza ideale per le Alpi e una tappa obbligata in ogni itinerario. D'estate, festival all'aperto, concerti e mercati animano la città con eventi a ingresso libero. I paesaggi mozzafiato della regione – la Jungfrau, Grindelwald, la valle di Lauterbrunnen – si possono raggiungere a piedi lungo sentieri ben segnalati, risparmiando così sulle funivie, che qui hanno costi importanti. Interlaken è la base per le Alpi e una tappa naturale in qualsiasi itinerario: durante l'estate i festival all'aperto, concerti e mercati offrono contenuti culturali gratuiti. Il paesaggio circostante, la regione della Jungfrau, Grindelwald, la valle di Lauterbrunnen, è raggiungibile a piedi attraverso sentieri escursionistici attrezzati, evitando così i costi delle funivie che altrimenti dominano l'esperienza. Il modo migliore per goderti la Svizzera e spendere poco è avere il giusto approccio: spendi meno su ciò che puoi controllare, come cibo, connessione dati, trasporti e alloggi, creando così spazio per un’esperienza, un’escursione o una gita fuori porta che renderà il tuo viaggio indimenticabile.