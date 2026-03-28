Da Rimini in Svezia, diventa luminare della prevenzione cardio-vascolare: l'acclamato ritorno in città

Paolo Parini ricevuto dal sindaco Jamil Sadegholvaad

Questa mattina (sabato 28 marzo) il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato in Residenza comunale Paolo Parini, medico riminese da 35 anni trasferitosi in Svezia, dove attualmente è Direttore per Ricerca, Formazione, Sviluppo, Innovazione e Primario all'Unità Medica di Endocrinologia al Karolinska University Hospital di Stoccolma, dove Parini è anche professore di Chimica Clinica presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio. Il Karolinska è uno dei più famosi ospedali al mondo e al suo interno la Nobel Commission indica i Premi Nobel per la medicina. Nel pomeriggio, grazie ai club Rotary riminesi del ‘Rimini Riviera’ e ‘Rimini’, è stato promosso un incontro pubblico nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini dal titolo ‘Le conoscenze scientifiche per la prevenzione cardiovascolare’, con la partecipazione della cardiologa Giovanna Di Giannuario dell’ospedale Infermi di Rimini.