Da Sant’Agata Feltria ai vertici di Cia Romagna: Debora Peruzzi nuova vicepresidente

L’imprenditrice agricola e titolare dell’agriturismo La Sequoia affiancherà il presidente Lorenzo Falcioni

Debora Peruzzi, 36 anni, titolare dell'omonima azienda agricola e dell'agriturismo La Sequoia a Sant'Agata Feltria, in alta Valmarecchia, è la nuova vicepresidente di Cia Romagna. Il Consiglio direttivo dell’associazione ha ufficializzato il passaggio di testimone con Matteo Pagliarani, recentemente eletto alla presidenza di Agia Nazionale, l’associazione dei giovani agricoltori di Cia. Peruzzi, presidente territoriale di Novafeltria-Alta Val Savio e già componente del comitato esecutivo di Cia Romagna nel precedente mandato, affiancherà il presidente Lorenzo Falcioni e il vicepresidente vicario Andrea Graziani con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’associazione l’esperienza maturata e ampliare il proprio sguardo sulle diverse realtà agricole del territorio."Ringrazio per la fiducia – sottolinea Debora Peruzzi – e considero un privilegio l’opportunità di confrontarmi con realtà e competenze che mi permettono di conoscere meglio un mondo estremamente vasto. Continuerò a impegnarmi con determinazione per la mia zona, e da oggi lo farò anche guardando alla Romagna, con la volontà di ascoltare, comprendere e portare avanti le istanze del territorio e degli agricoltori, che meritano attenzione e impegno". Un pensiero particolare è dedicato al presidente Falcioni. "Lo ringrazio per avere formulato questa proposta con grande delicatezza in un momento in cui il mondo sembra dire che le donne devono arretrare. È una scelta che arriva in una fase non facile, caratterizzata da profondi cambiamenti climatici, geopolitici, economici e sociali, che richiedono responsabilità, capacità di ascolto e attenzione concreta ai territori". Peruzzi sottolinea inoltre il valore del lavoro svolto dalla rappresentanza agricola. "Ringrazio Danilo Misirocchi, perché attraverso questo percorso ho scoperto realtà e aspetti di cui spesso si parla poco e che, soprattutto per i più giovani, richiedono tempo e occasioni per essere conosciuti e compresi. È importante valorizzare il lavoro realizzato dalle associazioni di rappresentanza e da tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a costruire questo sistema".