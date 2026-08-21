Da Santarcangelo arrivano le vesti sacre di Papa Leone XIV

Il sindaco Sacchetti: “L’atelier LAVS ha confezionato i paramenti del Pontefice per la messa al porto di Rimini"

“I legami tra Santarcangelo e lo Stato Pontificio non si esauriscono solo con Papa Ganganelli: oltre ad aver dato i natali a Clemente XIV – spiega il sindaco Filippo Sacchetti – la nostra città è infatti legata a doppio filo, nel vero senso della parola, allo Stato pontificio grazie alla maestria artigianale e artistica di Filippo Sorcinelli e del suo atelier LAVS, fondato 25 anni fa, che vanta una lunga storia al servizio dei Pontefici. Benedetto XVI prima e Papa Francesco poi. Una tradizione che prosegue anche con Leone XIV: è proprio nel laboratorio di Santarcangelo che sono stati realizzati i paramenti sacri che verranno indossati in occasione della messa in programma domani sabato 22 agosto al porto di Rimini”.

“Per la nostra città è un onore e motivo di vanto ospitare l’atelier di Filippo Sorcinelli – prosegue il sindaco Sacchetti – al punto che in passato l’Amministrazione comunale gli ha anche conferito dei riconoscimenti per meriti artistici: sabato al porto, oltre alla riproduzione in olio su alluminio dell’Arco Ganganelli realizzata da Elvis Spadoni di cui faremo dono al Pontefice, ci sarà dunque anche un altro pezzo di Santarcangelo, la sua rappresentazione più bella perché legata alla maestria artigianale e artistica che ha saputo conservare le tradizioni della manualità e coniugarla con il mondo che cambia”.



