Da Sarah Toscano a Le Vibrazioni: San Marino Outlet lancia i concerti estivi

Sei eventi dal 10 luglio al 14 agosto per la rassegna musicale

La grande musica live arriva a San Marino Outlet con Summer Vibes, la nuova rassegna musicale estiva che, dal 10 luglio al 14 agosto, porterà ogni venerdì sera, sul palco della nuova arena spettacoli, alcuni dei nomi più amati della scena italiana ed internazionale.

Sei appuntamenti gratuiti - previa prenotazione - pensati per trasformare il Centro in una nuova destinazione serale capace di unire, in un’unica location, intrattenimento, shopping e ristorazione. Un calendario trasversale, che spazia dal pop alla dance, dall’urban ai grandi successi generazionali, con l’obiettivo di intercettare pubblici diversi e rafforzare l’attrattività di San Marino durante la stagione estiva. La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio dello Stato di San Marino, che riconosce in Summer Vibes un’iniziativa di valore per l’intero territorio, capace di arricchire l’offerta turistica della Repubblica.

“Summer Vibes rappresenta un progetto importante per San Marino – ha commentato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati – perché contribuisce ad ampliare l'offerta di intrattenimento della Repubblica durante la stagione estiva, intercettando residenti, turisti e visitatori di tutta la Riviera Romagnola. Iniziative di questo tipo rafforzano l’immagine del nostro Stato come destinazione dinamica, accogliente e contemporanea, e dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni e privato possa generare valore per tutto il territorio".

“Con Summer Vibes vogliamo rafforzare il ruolo di San Marino Outlet come luogo di aggregazione, intrattenimento e promozione territoriale, oltre che come destinazione shopping - ha commentato Filippo Maffioli, CEO di Promos - Una rassegna di questo tipo rappresenta un’opportunità concreta non solo per il Centro, ma per l’intero sistema sammarinese: genera nuovi flussi, amplia le occasioni di visita, sostiene l’indotto turistico e può contribuire a valorizzare anche il centro storico, la ristorazione e il commercio locale. Il nostro obiettivo è costruire progettualità capaci di attrarre pubblici diversi, in particolare dalla Riviera Romagnola, e di creare sinergie sempre più strutturate con le Istituzioni e con gli operatori del territorio. Ringraziamo la Segreteria di Stato per il Turismo per il Patrocinio concesso e per aver riconosciuto in Summer Vibes un’iniziativa di valore condiviso per San Marino”.

Il programma si aprirà, venerdì 10 luglio, con Sarah Toscano, giovane protagonista del pop italiano, capace di parlare in modo diretto alle nuove generazioni con una voce fresca e uno stile contemporaneo.

Il 17 luglio sarà la volta de Le Vibrazioni, tra le band più amate del panorama nazionale, con oltre vent'anni di carriera e brani entrati stabilmente nell’immaginario collettivo.

Il 24 luglio il palco accoglierà Fred De Palma, artista tra i più rappresentativi della scena urban-pop italiana, noto per la sua capacità di unire rap, pop e sonorità latine in hit dal forte impatto estivo.

Il 31 luglio arriverà a San Marino Outlet uno dei personaggi più eclettici dello spettacolo italiano: Cristiano Malgioglio affiancato da Angie, finalista dell’ultima edizione di Amici, per una serata all’insegna dell’energia, dell’ironia e del grande intrattenimento.

Il mese di agosto si aprirà, venerdì 7, con il ritorno sul palco di Benji e Fede, duo amatissimo dal pubblico più giovane e protagonista di un percorso musicale che ha segnato un’intera generazione.

Gran finale, il 14 agosto, con una serata pensata come una vera festa sotto le stelle: sul palco saliranno Molella, nome storico della dance italiana e internazionale e Rosa Chemical, tra gli artisti e performer più originali e provocatori della nuova scena musicale.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00 e saranno gratuiti previa prenotazione. Le modalità di prenotazione e accesso all’Arena sono consultabili sul sito internet del San Marino Outlet.

In occasione delle sei serate, dalle 18.00 alle 24.00, sarà attiva una promozione speciale (un ulteriore-20% extra sui saldi nei punti vendita aderenti) offrendo così ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza completa tra shopping ed intrattenimento anche grazie al prolungamento dell’orario d’apertura dei negozi fino a mezzanotte.

Per agevolare l’arrivo del pubblico, inoltre, la mobilità verso San Marino Outlet sarà potenziata. Il Centro sarà raggiungibile in auto, grazie a 1165 parcheggi coperti e tramite shuttle bus dalla stazione di Rimini

