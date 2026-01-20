Da Verucchio a Dakar: Mirco e Tommaso Bettini all’Africa Eco Race

I due alfieri del team riminese Azzurrorosa, padre e figlio, parteciperanno con due Beta 480, moto completamente costruite in Italia

Con la presentazione delle moto in quel di Verucchio al ristorante La Rotonda sabato 17 gennaio, è ufficialmente partita l’avventura dei centauri verucchiesi Mirco e Tommaso Bettini (padre e figlio), all’Africa Eco Race 2026, la competizione per fuoristrada che tutti considerano erede diretta dello spirito originario della Parigi-Dakar. Si parte ufficialmente da Tangeri, in Marocco, domenica 25 gennaio e, dopo dodici tappe, si arriva a Dakar, in Senegal. In mezzo, il prologo sulla spiaggia di Tangeri, tante dune impegnative in Mauritania, la classica savana africana e un finale all’incredibile Lago Rosa vicino a Dakar. I due alfieri del Team Azzurrorosa di Rimini affronteranno la sfida a cavallo di due Beta 480 (un marchio nazionale che costruisce le proprie moto in Italia) messe a disposizione da Ugolini Motorciclo e “trasformate” dal Team per essere adeguate ai grandi rally africani. Gareggeranno tra le monocilindriche oltre i 450 cc e la competizione sarà durissima: tanti gli avversari per trenta nazioni partecipanti.

Le moto Beta 480

Mirco Bettini ha un po’ un conto aperto con l’Africa Eco Race. Avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2024 ma un infortunio gli precluse la gara. Ci è andato nel 2025 con il compagno di squadra Paolo Filippini portandola a termine e cogliendo un 12esimo posto fra le bicilindriche con una Suzuki V-Storm 800DE. Chiaro che vorrà migliorare il proprio palmares. Del resto, viene dalla vittoria nella categoria Expert al Tuareg Rallye 2025 dello scorso marzo in Marocco guidando una KTM 500. Una competizione nella quale si era già imposto nel 2018 e nel 2023. Per il 20enne Tommaso “Tommy” Bettini è un debutto e, infatti, parteciperà anche nella categoria Rookie. Tommaso, il “cucciolo” di famiglia (ha solo 20 anni) ha già partecipato ai campionati italiani di moto rally ed enduro ed è reduce da quella “pazzia collettiva” che è il Red Bull Erzberg Rodeo tenutosi a giugno 2025 in Austria nel quale ha ben figurato con la sua Suzuki V-Storm 800DE. Oltre alla “Bettini Family”, la Romagna all’Africa Eco Race sarà rappresentata dall’italosammarinese Thomas Marini (sempre fra le moto) e dal forlivese Andrea Schiumarini tra le auto.