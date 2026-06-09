Da vincolo alberghiero a vincolo turistico, Confcommercio plaude alla variante: “Passaggio strategico per Rimini"

"La Variante potrà inoltre produrre effetti positivi sul sistema universitario riminese grazie alle nuove formule abitative previste", le parole di Zanzini

Confcommercio della provincia di Rimini esprime apprezzamento per l’approvazione da parte del Comune di Rimini della Variante Usi, considerandola “un passaggio strategico per il futuro della città e dell’intero territorio”.

“Si tratta di uno strumento importante per favorire investimenti, riqualificazione del patrimonio esistente, innovazione dell’offerta turistica e commerciale e sviluppo economico – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini -. La Variante può contribuire concretamente alla destagionalizzazione dell’economia riminese, obiettivo fondamentale per il nostro territorio, rendendo la città più attrattiva, competitiva e dinamica durante tutto l’anno”.

Confcommercio rivolge inoltre un plauso all’amministrazione comunale e alla Camera di Commercio della Romagna che ha collaborato, per una scelta che si inserisce nel percorso di trasformazione che sta interessando Rimini.

“È una decisione coerente con la nostra visione, esplicitata nel documento programmatico La città che cambia che abbiamo condiviso con amministrazioni ed enti pubblici: una città che cresce, si rinnova e si dota di strumenti urbanistici moderni, accompagnati da regolamenti orientati alla tutela del decoro urbano, della qualità dell’offerta, della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici. Sarà un’ulteriore possibilità per rafforzare gli Hub urbani e di prossimità attraverso il recupero di immobili oggi sottoutilizzati e l'introduzione di nuovi servizi, con ricadute positive sulla qualità urbana e sull'attrattività complessiva del territorio. La Variante potrà inoltre produrre effetti positivi sul sistema universitario riminese grazie alle nuove formule abitative previste, come co-living e studentati, che contribuiranno ad ampliare l'offerta di alloggi per studenti e a rafforzare il polo universitario cittadino. Le stesse soluzioni potranno offrire nuove opportunità abitative a lavoratori qualificati, personale sanitario e forze dell’ordine, figure indispensabili per lo sviluppo e il buon funzionamento della città", osserva.

"Questa Variante – conclude Zanzini - non riguarda soltanto il turismo o l’urbanistica, ma si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo urbano ed economico, in continuità con i principali progetti di valorizzazione che stanno interessando Rimini. La città non rinuncia alla propria vocazione turistica: la rafforza attraverso strumenti più moderni e flessibili, capaci di attrarre investimenti, migliorare i servizi, qualificare l'offerta e sostenere la crescita economica durante tutto l’anno".