Da Viserba a Santa Giustina, nascono i nodi territoriali: servizi sanitari più vicini ai cittadini

Approvati i lavori per quattro Nodi Territoriali della salute: investimento di quasi 292mila euro

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di quattro immobili comunali che ospiteranno altrettanti Nodi Territoriali della Salute. L'intervento, per un importo complessivo di quasi 292mila euro, interesserà strutture distribuite sul territorio cittadino per garantire una presenza capillare dei servizi socio-sanitari.

"I Nodi Territoriali della Salute - spiega l'amministrazione comunale - nascono dall'esigenza di integrare la rete delle case di comunità con presidi più diffusi sul territorio, in grado di assicurare quel grado di capillarità necessario a dispiegare pienamente i principi dell'approccio primary health-care. Si tratta di strutture che, pur con dotazioni e funzioni più contenute rispetto alle case di comunità, operano in stretto raccordo e coordinamento con esse per avvicinare i servizi ai cittadini".

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno quattro sedi individuate dall'Amministrazione come logisticamente idonee: gli uffici del centro civico di Viserba in via Giuseppe Mazzini 22 (primo piano del quartiere n. 5); la sede del centro civico di Santa Giustina in via Montiano 14, dove saranno recuperati tre locali attualmente non utilizzati al primo piano; la sede del centro sociale di Lagomaggio in via Pintor (quartiere n. 2), con interventi su spazi inutilizzati al primo piano; e infine i locali al piano terra dell'immobile ERP in via Giuliano da Rimini 8, attualmente non occupati dall'Università Aperta "Giulietta Masina e Federico Fellini". Il progetto complessivo prevede la realizzazione e l'adeguamento di tutti gli spazi necessari per rendere operative le quattro sedi.

L'intero intervento sarà affidato ad Anthea S.r.l., società in-house del Comune, che svolgerà il ruolo di stazione appaltante nell'ambito del servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio comunale. I lavori saranno avviati entro la primavera 2026 e si prevede che tutte le sedi saranno operative per l’autunno.