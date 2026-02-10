Dachau, 1945: Rimini ricorda il Questore che salvò migliaia di vite

L’omaggio del Liceo Classico a Giovanni Palatucci

Questa mattina (10 febbraio) in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci – Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, scomparso nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau – la Questura di Rimini ha organizzato un incontro dal titolo evocativo “Il coraggio di fare la cosa giusta”. L’iniziativa si è svolta nell’aula magna del Liceo Classico e delle Scienze Umane di Rimini.

Dopo i saluti del Questore, dr. Ivo Morelli, del Vicario del Prefetto, dr.ssa Patrizia Claudia De Angelis, e del dirigente scolastico, dr. Emanuele Pirrottina, sono intervenuti lo storico prof. Daniele Susini, la psicologa della Polizia di Stato, commissario capo tecnico dr.ssa Lucia Cola, il Procuratore della Repubblica, dr.ssa Elisabetta Melotti, e il docente di storia e filosofia del liceo, prof. Marco Bellini.

L’incontro è stato arricchito dall’esecuzione musicale di tre studenti del liceo classico, che – sotto la direzione della prof.ssa Cehic Gorana – hanno interpretato brani di R. Cacciapaglia, D. Shostakovich e J. S. Bach.

A seguire, presso il giardino “Giusti tra le Nazioni” nel Parco XXV Aprile, si è tenuta la cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili e militari, del Vescovo mons. Nicolò Anselmi, del cappellano della Polizia di Stato padre Paolo Carlin e di una rappresentanza di studenti. Nei pressi del cippo dedicato a Palatucci, posizionato nel 2021, è stato deposto un omaggio floreale.

Particolarmente significativi i contributi di alcuni studenti, che – ispirati dal tema del “coraggio di fare la cosa giusta” – hanno condiviso riflessioni e poesie capaci di richiamare l’attenzione sul valore dell’essere umano e sull’importanza di scelte quotidiane che possono incidere positivamente sulla società.