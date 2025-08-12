Dai Campionati Italiani Estivi ai successi master: stagione da applausi per la Polisportiva Riccione

A Chianciano Terme sono stati protagonisti 5 giovani atleti della società riccionese

La stagione agonistica per gli atleti di Polisportiva Riccione si è conclusa l’8 agosto con la chiusura dei Campionati Italiani Estivi a Chianciano Terme (Si).

In questa manifestazione sono stati protagonisti 5 giovani atleti della società riccionese: Gaia Bilancioni e Federico Ferraro, nella categoria Ragazzi, e Anastasia Gavryilov, Luca Totti e Filippo Sbrozzi nelle categorie Juniores e Cadetti. Per i nostri atleti della categoria Ragazzi, questa è stata la prima esperienza ai Campionati Italiani Estivi, un’opportunità preziosa di crescita che rappresenta un importante trampolino di lancio verso la nuova stagione agonistica.

da sinistra Sbrozzi, Gavrylov e Totti

Tra i più esperti, spiccano le ottime performance di Anastasia Gavryilov, che ha conquistato il 10° miglior crono nei 100 farfalla, ottenendo il miglior tempo del suo anno. Molto bene anche Luca Totti, che nei 100 rana ha confermato il suo miglior tempo. Buone prestazioni sono arrivate anche da Filippo Sbrozzi, sia nei 50 che nei 100 stile libero, concludendo così la stagione, anche dopo aver affrontato la preparazione all’esame di maturità.

Da sottolineare che, ad eccezione di Gaia Bilancioni, i nostri atleti hanno gareggiato in un anno “sfavorevole”, i più giovani nelle rispettive categorie, il che rende ancora più significativa la qualità delle loro prestazioni in questa importante manifestazione. Dopo un meritato riposo, si riparte il 25 agosto con gli allenamenti per la prossima stagione agonistica.

Lo scorso giugno (23-29), nell’impianto di casa, sì sono disputati i Campionati Italiani Master: si chiude anche per la squadra master di Polisportiva Riccione la stagione agonistica con un bottino di due ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Le gare individuali dei ragazzi

Bilancioni Gaia

100 dorso (40°)

Ferraro Federico

400 stile (48°) (11° anno 2010)

800 stile (34°) (11° anno 2010)

1500 stile (22°) (6° anno 2010)

Gavryilov Anastasia

50 farfalla (25°) (10° anno 2010)

100 farfalla (10°) (1° anno 2010)

200 farfalla (35°) (14° anno 2010)

50 stile (14°) (8° anno 2010)

100 stile (46°) (21° anno 2010)

Sbrozzi Filippo

50 stile (32°) (14° anno 2006)

100 stile (37°) (22° anno 2006)

Totti Luca

50 rana (27°) (14° anno 2006)

100 rana (26°) (15° anno 2006)

200 rana (NP)





Le gare individuali dei master

Brenda Giulia

400 stile argento categoria M30

200 stile bronzo categoria M30

200 misti bronzo categoria M30

Cocco Filippo

800 stile bronzo categoria M35

Frisoni Ilenia

50 farfalla bronzo categoria M30

Latini Davide

100 farfalla bronzo categoria M50

Magnani Omar

200 dorso argento categoria M25

Mulazzani Laura

200 rana argento categoria M50

50 rana oro categoria M50

100 rana oro categoria M50

Rinaldi Daniela

800 stile bronzo categoria M65

50 farfalla bronzo categoria M65