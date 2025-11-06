Manager multati sul Metromare, scoppia polemica sul sito di recensioni: "Ecco l'accoglienza romagnola"

Sette imprenditori in città per Ecomondo sanzionati per un errore di biglietto: 539 euro totali. Start Romagna: “Serviva il titolo due zone”

539 euro di sanzione per 7 persone, imprenditori e manager che hanno partecipato a Ecomondo, dopo un controllo del personale di Start Romagna sul Metromare: la vicenda viene raccontata in una recensione sul portale specializzato Trustpilot. L'utente scrive: "Ieri sera (4 novembre, ndr) un gruppo di imprenditori e manager, miei clienti, uscendo dalla fiera di Rimini, si sono trovati con il servizio treno sospeso. Così hanno optato per i mezzi pubblici. Prima tram, poi Metromare, ma a Miramare sono saliti i controllori. Pur avendo regolari biglietti gli è stato detto che non erano validi fuori da Rimini, quindi sull'ultima tratta di Riccione. Sono stati trattati in malo modo perché chiedevano di poter pagare la differenza anche con costi accessori, come in altri mezzi pubblici. Non essendo possibile e non avendo trovato altre soluzioni sono sati multati, 7 persone a 77 euro l'una, totale 539 euro". Così viene raccontata la vicenda, commentata dal recensore con queste parole al vetriolo: "Questo è il business Start Romagna, questa è la nuova accoglienza romagnola. Anche il Comune di Riccione e l'associazione albergatori dovrebbe intervenire perché i clienti mi hanno detto che non prenoteranno più a Riccione. Stanno valutando un comunicato stampa come azienda". Sui fatti, l'ufficio stampa di Start Romagna replica: "Probabilmente hanno sbagliato biglietto. Per Riccione c'è quello 2 zone, loro dovrebbero aver preso il biglietto 1 zona. Spesso si legge che sul Metromare non pagherebbe nessuno, quando poi si fanno multe, i turisti non tornano".