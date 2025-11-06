Il Rimini Calcio è di Nicola Di Matteo

La Building Company comunica la firma del preliminare

Il 100% del Rimini Calcio è dell'imprenditore Nicola Di Matteo. Lo ha comunicato la Building Company in una nota. Di Matteo subentra e per prima cosa, nella giornata di domani (venerdì 7 novembre), provvederà alla liquidazione di Alfredo Rota. "Sono sicura che questo passaggio riporterà serenità, entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente biancorosso, in particolare ai ragazzi e allo staff che ogni giorno lavorano per onorare questa maglia", le parole di Giusy Scarcella. La Building Company esce quindi di scena, dopo aver rilevato la proprietà del Rimini in estate dalla Ds Sport Benefit di Stefania Di Salvo. Tra vecchia e attuale gestione, sono arrivati in pochi mesi tre deferimenti e 15 punti di penalizzazione, una montagna da scalare per la nuova proprietà, che promette iniezioni di liquidità e un immediato ricorso al mercato degli svincolati. Il nuovo ds sarà Michele Ciccone.

La nota del Rimini Fc

Rimini F.C. comunica che in data odierna è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del 100% delle quote societarie da parte della Building Company S.r.l. al gruppo guidato da Nicola Di Matteo.

In merito all’operazione, Giusy Anna Scarcella ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione:

“In questi mesi abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità per tutelare il Rimini F.C. e garantirgli un futuro. Alla luce delle circostanze, non era più possibile da parte mia assicurare la continuità gestionale e finanziaria necessaria al club.

Desidero ringraziare il gruppo guidato da Nicola Di Matteo per aver accolto la sfida con determinazione, consentendo al Rimini di proseguire il proprio cammino e di mantenere viva la sua identità.

Sono sicura che questo passaggio riporterà serenità, entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente biancorosso, in particolare ai ragazzi e allo staff che ogni giorno lavorano per onorare questa maglia".

Nella giornata di domani è previsto il pagamento finalizzato al dissequestro delle quote e il conseguente passaggio di consegne alla nuova proprietà.