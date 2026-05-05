Dai Chiringuitos decidono di investire sul centro storico di Rimini: nasce il club Primo Piano

È questa la sfida di Matteo Cani e Riccardo Pasquarella, lo scorso weekend hanno inaugurato il nuovo garden su via Bastioni Settentrionali

Un cocktail bar immerso nel verde, a due passi dalle mura storiche di Porta Galliana: il club Primo Piano, dopo un inverno indoor, ci riprova anche con la bella stagione. Aperitivi, musica dal vivo e soprattutto una cucina aperta fino a tarda notte. È questa la sfida di Matteo Cani e Riccardo Pasquarella, i due giovani imprenditori che lo scorso weekend hanno ufficialmente inaugurato il nuovo garden su via Bastioni Settentrionali. “Alcuni nostri amici ci danno dei matti”, sorride Cani. “Noi che veniamo dal mondo dei chiringuiti, oggi decidiamo di investire nel centro. E sappiamo tutti quant'è difficile combattere con le abitudini consolidate del riminese. Ma dopo il primo inverno al Primo Piano, siamo ancora più determinati nell'investire sulle potenzialità di questo spazio che abbiamo pensato come un'isola felice fuori dal tran tran del mare. Inoltre intendiamo investire sulle nuove generazioni e il nuovo staff sarà composto tutto da giovanissimi del territorio”.

"Ma non sarà soltanto un locale per giovani", puntualizzano i due gestori, che nonostante la loro giovane età non ci stanno a farsi intrappolare nei soliti cliché della movida. "L'idea è quella di creare uno spazio polifunzionale: si mangia, si ascolta musica e c'è pure un'area giochi pensata per i bambini. Insomma, un posto che metta d'accordo davvero tutta la famiglia”.

In più la cucina, con pizza e hamburger a prezzi popolari, sarà aperta fino a tardi. “Faremo da mangiare anche fino alle due di notte, come si faceva una volta. Vogliamo essere una cerniera tra mare e centro storico, il luogo ideale per iniziare una serata o magari finirla con una pizza all'una di notte. Inizieremo con l'aperitivo, musica dal vivo e deejay set, fino alla cena che resta il nostro fiore all'occhiello”.