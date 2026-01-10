“Dai cori al cuore” si chiude con il Women Ensemble del Coro Città di Riccione

Un concerto finale che unisce spiritualità e bellezza, con le voci femminili e il pianoforte di Maura Miceli

Un finale in crescendo, capace di unire spiritualità e bellezza. Domenica 18 gennaio, alle 17, la rassegna musicale “Dai cori al cuore” giunge al suo ultimo appuntamento nella cornice della chiesa San Paolo (viale Vercelli, 21).

Protagonista del concerto di chiusura, dal titolo evocativo “Le voci illuminano il silenzio”, sarà il Coro Città di Riccione Women Ensemble. Sotto la guida del Maestro Marco Galli, la formazione tutta al femminile proporrà un’esperienza sonora intensa e vibrante. A impreziosire l’esecuzione sarà la presenza della pianista e solista Maura Miceli, il cui tocco accompagnerà le voci in un dialogo armonico di grande eleganza.

Il programma della serata prevede un repertorio eclettico e raffinato: si passerà dalle architetture solenni delle composizioni classiche e sacre alle suggestioni più intime e moderne degli autori contemporanei. Un concerto capace di trasformare il silenzio della chiesa in un racconto corale luminoso e avvolgente.

Con il concerto del 18 gennaio si conclude un’edizione straordinaria di “Dai cori al cuore”, il progetto che ha rappresentato l’anima musicale del palinsesto “Viva Riccione - Il tuo Natale al mare”. Dall’8 dicembre 2025, la rassegna ha registrato un grande successo di pubblico, confermandosi come uno dei momenti più amati delle festività riccionesi. Attraverso un itinerario che ha toccato le chiese e i luoghi della cultura della città, i concerti hanno saputo emozionare spettatori di ogni età. Grazie alla partecipazione di prestigiose realtà musicali, il pubblico ha potuto spaziare dai classici della tradizione natalizia ai ritmi trascinanti del gospel, scoprendo ogni volta novità e armonie inaspettate.



