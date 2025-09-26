Dal 1° ottobre scattano a Rimini le misure anti-smog: ecco i mezzi che non potranno circolare

Dal 1° ottobre i cittadini con veicoli soggetti alle limitazioni potranno aderire al servizio Move-In

Dal 1° ottobre 2025 e fino al 31 marzo 2026 entrano in vigore anche a Rimini le misure previste dal PAIR 2030 – Piano Aria Integrato Regionale per il risanamento della qualità dell’aria. Le misure - in vigore per i comuni sopra ai 30mila abitanti, l’agglomerato di Bologna e i comuni volontari - prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti, dal lunedì al venerdì; le domeniche ecologiche che estendono le limitazioni anche ai Diesel Euro 5; le misure emergenziali in caso di superamento delle soglie di PM10.

Contestualmente, sempre dal 1° ottobre, sarà attivata la nuova ordinanza comunale per l’adesione al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), in applicazione della recente deliberazione della giunta regionale del 22 settembre che, tramite l’installazione di una black box (un apposito dispositivo da installare in auto), consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un certo numero di chilometri annui.

Non cambia l’area interessata dalle limitazioni, che comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16. Sono escluse dalle limitazioni: la Strada Statale 16, il ‘Fila Dritto’ e i tratti di viabilità al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori (come piazzale Caduti di Cefalonia, Centro Ausa, Valturio, Italo Flori, Piazzale Cesare Zavattini, parcheggio dell’Ospedale, del Palacongressi, del Tribunale), alle strutture di ricovero e cura e i tratti della viabilità urbana a confine (viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con via Cavalieri di Vittorio Veneto; via Cavalieri di Vittorio Veneto; via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all’incrocio con Via Tolemaide; via Tolemaide).

Le limitazioni strutturali

Dal 1 ottobre entrano in vigore le limitazioni strutturali della circolazione che prevedono che dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare nell’area urbana di Rimini a mare della S.S.16: autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino a Euro 4 incluso; autoveicoli e veicoli commerciali benzina fino a Euro 2 incluso; autoveicoli e veicoli commerciali benzina/GPL e benzina/metano fino a Euro 2 incluso; ciclomotori e motocicli fino a Euro 2 incluso

In sostanza, rispetto allo scorso anno, le limitazioni strutturali alla circolazione vengono estese anche ai veicoli benzina/GPL - benzina/metano euro 2 ed ai ciclomotori e motocicli euro 2.

Le limitazioni sono sospese nei seguenti giorni festivi: 08, 25 e 26 dicembre 2025, 01 e 06 gennaio 2026.

Sono inoltre confermate le deroghe per mezzi elettrici, ibridi, car-pooling (con presenza di almeno 3 persone in auto), veicoli adibiti a servizi essenziali, assistenza domiciliare, trasporto sanitario, merci deperibili, oltre a specifici casi dome la revisione del veicolo o il soggiorno alberghiero e deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come i veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap), i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, veicoli utilizzati per il trasporto di persone dismesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione. Inoltre sono esclusi dai provvedimenti I veicoli che aderiscono al sistema Move-In.

Le domeniche ecologiche

In occasione delle domeniche ecologiche (quattro al mese, da ottobre a marzo, a eccezione di domenica 02 novembre 2025) le limitazioni strutturali si estendono anche ai diesel Euro 5. In sostanza durante le domeniche ecologiche non potranno circolare gli stessi veicoli soggetti alla limitazione strutturale con in aggiunta anche i veicoli diesel fino a euro 5 compreso.

Il Move-In: come funziona

Dal 1° ottobre i cittadini con veicoli soggetti alle limitazioni potranno aderire al servizio Move-In, che consente di percorrere annualmente un numero di chilometri prestabilito tramite l’installazione di una “scatola nera” a bordo del veicolo. Il sistema premia stili di guida virtuosi e consente maggiore consapevolezza nell’uso dei mezzi privati.

Resta comunque vietata la circolazione con Move-In: durante le misure emergenziali, nelle domeniche ecologiche, per i veicoli che hanno esaurito la soglia chilometrica concessa.

Altre misure di contenimento

Dal 1° ottobre scatta la limitazione strutturale (non più emergenziale) del divieto di utilizzo di impianti a biomassa fino alle 3 stelle e obbligo di utilizzare pellet certificato A1. Obbligo di mantenere temperature massime di 19°C in abitazioni, uffici e negozi e 17°C nei luoghi industriali/artigianali (esclusi ospedali, scuole e impianti sportivi). Divieto di sosta con motore acceso

Le misure emergenziali

In caso di previsione di superamento delle soglie di PM10 comunicata da ARPAE, si attiveranno automaticamente i provvedimenti straordinari validi fino al successivo giorno di controllo, che prevedono: stop anche ai diesel Euro 5, divieto di qualsiasi combustione all’aperto, divieto di spandimento dei liquami zootecnici salvo tecniche specifiche.