Dal 12 al 14 settembre la magia della Fiera di Santa Croce accende Verucchio

La fiera di Santa Croce a Verucchio, detta "Fira de' Quatorg", rappresenta un attesissimo appuntamento annuale con la tradizione. Lungo le suggestive strade del borgo medioevale e la piazza di Verucchio riprendono vita i mestieri e le ricorrenze più tipiche del paese, in una grande festa animata dai profumi e dai sapori di una volta.

In programma esposizione di prodotti di artigianato, stand gastronomici con piatti romagnoli, musica, tante proposte culturali e intrattenimento.

Il secondo weekend di settembre, Verucchio si veste a festa con l'edizione 2025 della Fiera di Santa Croce, meglio conosciuta come “Fira di Quatorg”, in riferimento alla ricorrenza dell'Esaltazione della Croce del 14 settembre, origine storica della manifestazione. In quel giorno tutta la cristianità celebra infatti da quasi 1.700 anni il ritrovamento della Vera Croce a Gerusalemme da parte di S. Elena, la madre dell'imperatore Costantino il Grande.

Dal 12 al 14 settembre, il borgo medievale si anima con musica, spettacoli, giochi, laboratori, mostre, mercatini, vecchi mestieri, tradizioni contadine, animali da fattoria, sport, cultura ed enogastronomia.

Una festa vera e sentita, costruita da tutta la comunità, organizzata dal Comitato Fiera di Santa Croce e dalla Pro Loco Verucchio, con il fondamentale contributo e il patrocinio del Comune di Verucchio e in collaborazione con Gm Consulting di Mirco Guidi, e ad ingresso libero.

Non a caso lo slogan scelto è il celebre verso pascoliano: “C’è qualcosa di nuovo… oggi nel sole… anzi d’antico”.

L’edizione 2025 si apre venerdì 12 settembre con un’anteprima culturale nella chiesa del Suffragio: la suggestiva mostra fotografica immersiva “Le vie del Marecchia”, a cura di Finra Trek Aps e con la direzione artistica di Paolo Mantelli, dà il via al lungo weekend di festa.

Alle 19, l’intero paese brinda in maniera originale con l’Aperifiera, un’accoglienza in pieno stile verucchiese organizzata dagli esercenti del centro storico. A seguire, torneo di biliardino e tanta musica da ballare sotto le stelle con Gusto e Lidia.

Sabato 13 settembre, la Fira entra nel vivo. Alle 9.30 “Cip Minor e Cip Maior”, inaugurazione del progetto “Centri di interpretazione del Paesaggio valli del Marecchia e del Conca” (Museo Civico Archeologico, ex Filande). Due sale dedicate alla scoperta interattiva delle valli Marecchia e Conca e della filatura e tessitura nel mondo antico.

Alle ore 11.00 sarà presentato il libro della Dott. Arch. Maria Giovanna Giuccioli "La Pieve di San Martino in Raffaneto di Verucchio". Partenza ore 10.30 da Museo Civico; si raggiungerà poi la Pieve con una facile camminata in discesa. Navetta gratuita per il ritorno in Piazza Malatesta.

Alle 12 l'inaugurazione ufficiale della mostra “Le vie del Marecchia” nella chiesa del Suffragio.

Inoltre la Sala Magnani ospita una mostra diffusa dedicata a San Francesco e al suo “Cantico delle Creature”, in occasione degli 800 anni della preghiera. Tra pannelli illustrati realizzati con la collaborazione del festival Cartoon Club di Rimini e una sorprendente opera lignea realizzata con tecniche rinascimentali, il messaggio francescano si fa visibile e toccabile. L'ebanista Juri Montanari farà un laboratorio di intarsio del legno

Intanto la Fratta si trasforma in un piccolo playground con giochi e attività di basket pensati per bambini e ragazzi, in collaborazione con i Villanova Basket Tigers.

Arrivano in centro anche le auto d’epoca dell’Adriatic Veteran Cars Club, mentre tra le attività all’aria aperta si potrà provare il tiro con l’arco o assistere alla spettacolare e divertente sfilata delle caratelle, i carretti artigianali costruiti per scendere in discesa tra entusiasmo e tradizione.

Dopo gli appassionanti “Giochi delle Contrade”, in serata, la grande musica dal vivo riempie piazzale Dasi con l’attesissimo concerto dei Moka Club.

Domenica 14, giornata in cui ricorre la celebrazione della Santa Croce, il borgo si risveglia presto. Dalle 8.00, il parco sotto la Rocca ospita una vera e propria fattoria a cielo aperto, con animali grandi e piccoli, mentre alla Fratta si continua a giocare a basket e i bambini possono cimentarsi in un circuito in mountain bike.

Gli amanti della natura potranno partecipare al trekking mattutino lungo i sentieri del territorio (partenza dalla piscina comunale con Finra Trek).

Per gli appassionati di storia locale alle ore 10.30 c'è un imperdibile appuntamento nella Sala del Consiglio, palazzo del Municipio, con la conferenza "La storia di Verucchio attraverso i cognomi. Pillole di genealogia e ricerca d’archivio". A tenerla Lisetta Bernardi con la collaborazione di Massimo Geri.

Auto storiche fiammanti tutte rigorosamente rosse invaderanno il parcheggio Sotto le Mura del Fossato, mentre in ogni angolo del borgo si respireranno atmosfere antiche tra trattori d’epoca, artigiani al lavoro, laboratori, falchi e falconieri e giochi.

Mone e gli Amici dell’Aia condurranno gli animali per le vie del paese, Simone Morotti regalerà "Garbén, la magia di un incontro", spettacolo di trampoli, organetto e sorrisi, mentre spettacoli, letture e animazione per bambini (a cura dell’Associazione Culturale Rilego e Rileggo) e lo spettacolo di falchi e falconieri arricchiranno ulteriormente il programma.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà, come da tradizione, l’albero della cuccagna, con le squadre in sfida per raggiungere la vetta nel minor tempo possibile.

A concludere l’edizione 2025 sarà il grande spettacolo pirotecnico, più intenso di quello proposto alla Notte Rosa, un omaggio alla memoria di Vittorio e Luciana Andruccioli, per anni grandi sostenitori della Fira.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, in piazzale Dasi: venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo e cena con un menù vario e da leccarsi i baffi. Domenica è previsto anche un servizio navetta da Villa Verucchio (zona palestre) e Ponte Verucchio per agevolare gli spostamenti dei visitatori.