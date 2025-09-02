Dal 2024 oltre 370 famiglie seguite: il Comune di Rimini rafforza i servizi per la genitorialità

Home visiting”, educatrici specializzate affiancano i genitori nei primi mille giorni di vita dei bambini

Crescono le famiglie riminesi che scelgono di essere accompagnate nel delicato percorso dei primi anni di vita dei propri figli attraverso il servizio di “Home visiting” del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. I numeri del progetto di supporto per la gravidanza e la neo genitorialità testimoniano un progressivo consolidamento di questo strumento di sostegno domiciliare, nato nel 2024 per sviluppare e rafforzare le competenze dei genitori in riferimento ai nuovi impegni legati alla nascita, alla cura, alla comprensione e all’allattamento. Sono state 243 le visite domiciliari nel 2024 che hanno coinvolto 20 nuclei familiari, mentre da gennaio a giugno 2025 sono già state realizzate 130 visite per 12 nuclei seguiti dalle educatrici specializzate, che arriveranno ad almeno 25 famiglie nel corso dell’anno.

Il servizio Home visiting del Centro per le famiglie di Rimini prevede interventi educativi domiciliari gratuiti rivolti a genitori in attesa o con figli fino a 3 anni. Un'educatrice con competenze specifiche sulle tappe di sviluppo della prima infanzia visita periodicamente le famiglie - con cadenza settimanale o bisettimanale per un periodo da 3 a 6 mesi - per offrire ascolto professionale, confronto e sostegno pratico, senza mai sostituirsi ai genitori ma valorizzandone le risorse naturali.

L'obiettivo centrale è generare fiducia, autonomia e consapevolezza del ruolo genitoriale, rafforzando al contempo la rete di collegamenti con i servizi sanitari, sociali ed educativi del territorio. Il servizio è accessibile anche alle famiglie straniere, con possibilità di attivare la mediazione culturale per facilitare l'accoglienza e la comunicazione.

Il progetto Home visiting si inserisce nel più ampio percorso "Primi mille giorni di vita", che nel 2024 ha coinvolto complessivamente 387 famiglie, rappresentando un significativo salto in avanti nella tutela e nel sostegno precoci alle nuove generazioni.