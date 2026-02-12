Elly Schlein nomina Andrea Gnassi commissario della Federazione Pd di Fermo

L'organismo provinciale era rimasto privo di una guida politica

Il Partito Democratico ha annunciato la nomina dell’onorevole Andrea Gnassi a commissario della Federazione provinciale di Fermo. La decisione è stata assunta dalla segretaria nazionale Elly Schlein a seguito della situazione di stallo che da settimane interessava il partito nel territorio, rimasto privo di una guida politica.

Con il parere favorevole espresso dalla Commissione nazionale di garanzia, gli organismi provinciali della Federazione PD di Fermo sono stati ufficialmente sciolti e tutte le funzioni sono state affidate al commissario. "A Gnassi - si legge nella nota del Pd - spetterà ora il compito di rilanciare l’attività politico-organizzativa della Federazione, ristabilendo un percorso di confronto e partecipazione in vista delle prossime scadenze politiche".