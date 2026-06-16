Dal 28 agosto torna il San Marino Comics: D'Ippolito della Disney disegna il manifesto ufficiale

Lo slogan dell'edizione 2026 è "Press Play: la fantasia parte da qui"

Sono ufficiali le date dell'edizione 2026 di San Marino Comics, il Festival dedicato alla cultura pop che, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, tornerà ad animare il Centro Storico con tre giornate di eventi, spettacoli e attività rivolte a un pubblico di tutte le età.

L'evento, a ingresso gratuito, è inserito nel circuito Comics Festival Community ed è organizzato da Leg Live Emotion Group e dall'associazione San Marino Comics, con il patrocinio del governo sammarinese.

Lo slogan dell'edizione 2026 è "Press Play: la fantasia parte da qui": "un invito - spiegano gli organizzatori - diretto a vivere l’esperienza in maniera partecipata e immersiva".

"Il concetto - argomentano - richiama il gesto universale del premere play, che segna l'inizio di un'esperienza, di una storia, di un'avventura o di un gioco. Un messaggio ben esemplare di una volontà precisa, quella di costruire un evento sempre più interattivo, nel quale il pubblico sia protagonista attivo e non semplice spettatore".

Il programma, attualmente in fase di definizione, proporrà come da tradizione fumetto, cosplay, musica, giochi, incontri, spettacoli e numerose attività dedicate alla creatività e all'intrattenimento, all'interno della suggestiva cornice del Centro Storico.

Ad accompagnare l'edizione 2026 sarà il manifesto ufficiale realizzato da Francesco D'Ippolito, disegnatore, autore e copertinista tra i più apprezzati del panorama Disney italiano. L'artista, noto per il suo lavoro sulle pagine di Topolino e per serie di grande successo come DoubleDuck, Universo PK, Q-Blog e Monster Allergy, firmerà l'immagine simbolo del festival in un anno particolarmente significativo che coincide con il trentesimo anniversario del debutto di PKNA – Paperinik New Adventures. Tutte le novità dell’edizione 2026 saranno presentate ufficialmente nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 3 luglio alle ore 13.00 presso la Segreteria di Stato per il Turismo.