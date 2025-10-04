Dal Brasile a Santarcangelo, medici in visita per studiare la sanità riminese

Casa della Comunità, la visita di una delegazione brasiliana della città e dell’Università di San Paolo

Anche la Casa della Comunità, l’OsCo e il Cau di Santarcangelo tra le tappe della delegazione brasiliana che nei giorni scorsi ha fatto visita a diversi presidi socio-sanitari del riminese: ad accoglierli l’assessore alla Sanità e al Welfare di comunità di Santarcangelo, Filippo Borghesi.

Durante la visita-studio sono stati approfonditi i servizi offerti dalla Casa della Comunità, soffermandosi in particolare sul ruolo della partecipazione della collettività, sull’integrazione dei percorsi socio-sanitari e sulla collaborazione intersettoriale come elementi in grado di qualificare il modello: agli ospiti, in particolare, è stato illustrato il percorso fatto con il Casa Community Lab e il Network day dello scorso febbraio.

La delegazione era composta da Luis Zamargo, assessore alla Salute della città di San Paolo, la dottoressa Sandra Maria Sabino Fonseca, segretaria esecutiva dell'assessorato, il professor Arthur Chioro, della Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, il professor Tulio Franco, dell’Università Federale Fluminense, e il professor Cristian Guimarães, dell’Università Federale di San Paolo (Unifesp).

“Insieme ai nostri ospiti abbiamo visitato la Casa della Comunità, il Cau e l’OsCo, portando avanti lo scambio di esperienze e buone pratiche già avviato negli scorsi mesi con un modello di sistema sanitario molto diffuso sul territorio come quello brasiliano”, spiega l’assessore Borghesi.

“Il legame tra l’Università di San Paolo e il distretto socio-sanitario di Rimini si sta consolidando grazie a uno scambio continuativo avviato lo scorso anno e proseguito nello scorso mese di maggio con la visita in Brasile di una delegazione riminese. A Santarcangelo, in particolare, la compresenza di diversi servizi territoriali nella Casa della Comunità – dall’infermiere di famiglia allo psicologo comunità – fino all’OsCo e al Cau rendono l’ospedale Franchini un modello d’interesse per i nostri visitatori”.

Nell’occasione della visita, l’Azienda sanitaria e l’Amministrazione comunale rendono noto che dal 1° ottobre scorso, proprio presso la Casa della Comunità di Santarcangelo, ha preso servizio un nuovo medico di medicina generale, il dottor Paolo Pironi, in sostituisce del dottor Maurizio Amati andato in pensione.