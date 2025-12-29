Dal brindisi alla musica diffusa: Santarcangelo balla fino all’alba con DiscoBorgo

Tutto pronto per il Capodanno in un Km quadrato

Con sei postazioni musicali, tante proposte gastronomiche di ristoranti e osterie, aperitivi e brindisi nei locali del centro, Santarcangelo si prepara ad accogliere l’arrivo del nuovo anno con un evento che unisce il “Capodanno in un Km quadrato” a DiscoBorgo.

Lo spirito che lo anima è infatti sempre lo stesso: con un nuovo equilibrio tra piazza Ganganelli e le vie del borgo, l’evento sarà una vera e propria festa diffusa con una proposta musicale eterogenea, in un centro storico aperto a tutti e tutte.

Ristoranti e osterie proporranno come di consueto aperitivi e cene, piatti e drink a tema, mentre in alcuni locali e bar si troverà musica con dj per tutta la serata. Alle ore 23, sarà ancora una volta piazza Ganganelli a dare avvio alla festa vera e propria con l’anteprima musicale con il live di Margo’ 80, l'unica band romagnola con un repertorio dedicato esclusivamente alla musica disco-pop degli anni ‘80, che ha caratterizzato le feste e le serate in discoteca di quel periodo.

Dopo un brindisi collettivo per l’arrivo del nuovo anno, si accenderanno le luci e le sei consolle dei deejay che accompagneranno il divertimento fino alle prime ore del mattino. In piazza Ganganelli sarà presente la postazione del Retropolis con lo storico format del Velvet (musica italiana, pop, rock e dance anni ’80, ’90 e 2000) nel palco centrale, mentre nel gazebo il Repub torna con Abbronzatissima (musica commerciale contemporanea), sempre presente nelle passate edizioni di DiscoBorgo.

Quattro infine le proposte musicali direttamente nei locali del centro, in pieno stile DiscoBorgo e Capodanno diffuso: Oltreborgo ospiterà l'animazione curata dal progetto artistico “Sintonica”, mentre al Caffè Commercio sarà protagonista Afrogarden – Afro story di Dj Sanco. Ad ampliare l’offerta musicale di quest’anno, il Caffè Clementino con dj Rai e Rizla – Progetto Afrofunkeggiando e il Boomerang, che allestirà un set commerciale con Tik dj e Dibla come vocalist.

La musica si spegnerà alle ore 3,30 del 1° gennaio 2026: alla stessa ora è prevista la chiusura e il termine della somministrazione da parte di tutti i locali del capoluogo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, a partire dalle ore 19 del 31 dicembre e fino alle 3,30 del 1° gennaio sono vietati la vendita e l’introduzione di contenitori in vetro in tutta l’area dell’evento, nonché gli spettacoli pirotecnici e i petardi non autorizzati.

La festa DiscoBorgo di Capodanno – organizzata da Città Viva per il quarto anno consecutivo – è promossa dall’Amministrazione comunale, Pro Loco di Santarcangelo e Camera di Commercio della Romagna, in collaborazione con FoCuS e con il sostegno di Fratelli Anelli, RomagnaBanca e Oltreborgo.