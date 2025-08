Dal chiaro di luna a Chopin: l’estate in note del Misano Piano Festival. Il programma completo

Concerti tra arte, poesia e grandi interpreti nei luoghi più suggestivi della Riviera e dell’entroterra

Martedì 5 agosto si apre la trentatreesima edizione del Misano Piano Festival, il Festival Pianistico Malatestiano che dal 1993 ha portato alla ribalta il pianoforte, attraverso le indimenticabili interpretazioni di numerosi musicisti ospiti. Con il sostegno del Comune di Misano Adriatico, da sempre primo promotore dell’evento, e con la direzione artistica dell’Associazione Alfredo Speranza di Rimini, il Festival ha presentato in oltre trent’anni più di duecentocinquanta programmi e artisti, divenendo un punto di riferimento per il pubblico estivo della Riviera.

Fin dalla sua nascita, il Festival ha saputo creare una rete di relazioni culturali in tutta la provincia di Rimini, superando i confini locali per costruire un progetto più ampio. Ne sono prova il sostegno trentennale del Comune di Gradara, la nuova collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini e la Fondazione Accademia Internazionale di Imola, oltre alla partecipazione di ISAL, sponsor etico del Festival, e di altre importanti realtà culturali e associative.

5 agosto – Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo, Misano Monte

Concerto inaugurale: “Il tempo sospeso”

Pianista: Roberto Cappello

Il pianista Roberto Cappello, presenza storica e affezionata del Festival, celebrerà la sua trentesima stagione misanese con un programma dedicato a Claude Debussy (Préludes) e Enrique Granados (Goyescas), che esplora la dimensione onirica ed evocativa del pianoforte. L’attore Enrico Battarra intreccerà parole e musica, accompagnando il concerto con letture dal forte impatto emotivo.

L’accoglienza del pubblico è prevista alle ore 20.30 nell’area esterna alla chiesa, con l’iniziativa Il cammino nei 30 anni di concerti al MPF.

Ingresso gratuito.

8 agosto – Cortile d’Onore, Rocca di Gradara

Concerto: “Al chiaro di luna”

Pianista: Giulia Zampieri

Nel suggestivo scenario notturno della Rocca, la giovane pianista Giulia Zampieri proporrà un programma che si aprirà con la Sonata n. 14 “Al chiaro di luna” di Ludwig van Beethoven, proseguendo con la Novelletta n. 8 di Robert Schumann, la Polacca Fantasia op. 61 di Fryderyk Chopin e Une barque sur l’océan di Maurice Ravel. Seguiranno tre Preludi op. 23 di Sergej Rachmaninoff, per concludersi con il Mephisto Walzer di Franz Liszt.

L’attrice Simona Tebaldi accompagnerà l’esecuzione con testi e suggestioni poetiche.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: tel. 0541 964673.

13 agosto – Ristorante Il Mulino, Misano Adriatico

Schubertiade al Mulino: “Lì sbocciano le mie rose”

Pianista: Daniele Panizza

Nella raffinata cornice del giardino e della sala ricevimenti del ristorante, il giovanissimo pianista Daniele Panizza introdurrà personalmente il proprio programma, che include l’Allegro op. 8 di Schumann, Scarbo (da Gaspard de la nuit) di Ravel, Funérailles di Liszt e la Wanderer Fantasia di Schubert, ispirata al celebre Lied Der Wanderer.

Durante il concerto, l’attore Angelo Trezza arricchirà la serata con testi poetici e letture.

Ingresso ore 20.00 – Biglietto: € 20,00 con degustazione – Prenotazione obbligatoria: tel. 0541 615520.

20 agosto – Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo, Misano Monte

Concerto: “Il pianoforte di Frédéric Chopin”

Pianista: Ruben Xhaferi

Il giovane e premiato pianista Ruben Xhaferi, vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2024, affronterà un programma interamente dedicato a Chopin, con l’esecuzione dei 24 Preludi op. 28 e dei 12 Studi op. 10, opere che rappresentano la vetta più poetica e virtuosistica del compositore polacco.

Il professor Paolo Piantieri introdurrà il concerto alle ore 20.30, nell’area esterna alla chiesa.

Ingresso gratuito.

6 settembre – Sala del Durantino, Mondaino

7 settembre – Museo Fisica Experience, San Giovanni in Persiceto (BO)

Evento speciale: “Viaggio tra lo spazio e il tempo”

Due serate musicali straordinarie collegate al Festival si svolgeranno in collaborazione con i Comuni ospitanti, l’Associazione Alfredo Speranza APS e Ribo 104 – Dimora d’Arte. Il progetto, introdotto dal prof. Nicola Semprini Cesari, docente di Fisica all’Università di Bologna, proporrà un originale viaggio musicale che parte dal minimalismo americano di Steve Reich (Electric Counterpoint, 1987) e giunge alle invenzioni di Johann Sebastian Bach (14 Canoni BWV 1087).

Protagonista sarà l’Ensemble Arc en Ciel, gruppo di oltre venti musicisti tra studenti e professionisti.

Piano d’Autunno – Eventi dopo l’estate

Il 5 novembre al Teatro degli Atti di Rimini si terrà un concerto dedicato alla memoria di Alfredo Speranza, con due pianoforti in scena, nell’ambito della 76ª edizione della Sagra Musicale Malatestiana.

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Festival farà tappa al Teatro Astra di Misano Adriatico con l’evento Piano Donna.

Informazioni generali

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.15 e saranno ad ingresso gratuito, fino a esaurimento posti disponibili, eccetto quello del 13 agosto (biglietto € 20,00 con degustazione, ingresso ore 20.00) e quello del 5 novembre.