Dal Fulgor al Fellini Museum, interventi di manutenzione in vista: Rimini investe 100.000 euro

Interventi previsti anche alla Domus del Chirurgo

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di alcuni interventi puntuali di manutenzione straordinaria ad alcuni dei contenitori culturali della città. Nello specifico gli interventi interesseranno il Palazzo del Fulgor, dove occorre ripristinare alcune lastre di rivestimento nel protiro che sono state danneggiate; l’implementazione delle dotazioni impiantistiche ai Palazzi dell’Arte, al Fellini Museum e alla Domus del Chirurgo; infine l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento ai fini della sicurezza antincendio. Complessivamente si tratta di un investimento che dovrà trovare finanziamento nel bilancio comunale di 100mila euro.