Dal IX al XII secolo, il Montefeltro ritrovato: a San Leo il nuovo studio sui documenti storici

Il Codice Diplomatico Feretrano”: centinaia di fonti inedite ricostruiscono la storia medievale del territorio

Sabato 13 giugno, dalle 17, la pieve romanica di San Leo ospiterà la presentazione del “Codice Diplomatico Feretrano. Documenti sul Montefeltro nei secoli IX-XII”, volume edito dalla Società di studi storici per il Montefeltro. Il testo è stato curato da Gian Paolo Giuseppe Scharf, Ruggero Benericetti, Lara Mansueti e Carlo Colosimo. A presentarlo, dopo i saluti di Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, saranno Sara Cambrini, Direttrice degli Archivi di Stato di Pesaro e Urbino e Matteo Ottaviani, della McGill University di Montreal (Canada), esperto di Romagna medievale. Invierà i suoi saluti il vescovo di San Marino-Montefeltro Mons. Domenico Beneventi. Alla presenza del presidente della Società di studi storici Lorenzo Valenti, del Vicario Generale della Diocesi don Mirco Cesarini e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del territorio i relatori illustreranno i contenuti del libro, che è già richiesto da università e studiosi di tutto il mondo e che pubblica in forma inedita o riveduta centinaia di documenti che vanno dal secolo IX al secolo XII e che costituiscono le fondamenta non solo per le vicende della famiglia Montefeltro ma anche per storia del tessuto sociale, religioso e amministrativo del Montefeltro storico. L'evento sarà arricchito dall’esecuzione di alcuni brani musicali medievali.