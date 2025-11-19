Dal Medioevo a Fellini: Rimini racconta la sua anima con le sue proposte culturali del weekend

Scopri il programma delle iniziative del fine settimana

Rimini si prepara a un fine settimana di iniziative culturali tra visite guidate, mostre e iniziative all'aperto. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire i segreti medievali, esplorare le aree archeologiche sotterranee, immergersi nell’universo creativo di Federico Fellini e di godere di esposizioni d’arte contemporanea e di paesaggi effimeri sulla spiaggia. Un viaggio nel passato e nel presente di Rimini, tra storia, arte e natura, che invita a vivere un’esperienza ricca di emozioni e scoperte.

Sabato 22 novembre si svolge la visita guidata I segreti medievali di Rimini organizzata da Arte e Musei Italia, che condurrà i partecipanti tra piazza Cavour, con i suoi palazzi storici e le storie di mercanti, imperatori e signori, e la chiesa di Sant’Agostino, la più antica della città, decorata da affreschi di grande valore. La passeggiata prosegue lungo via IV Novembre, dove si potranno ammirare i resti nascosti di due antiche chiese medievali.

Sempre sabato, al Ponte dello Scout alla foce del Marecchia, LIPU Rimini organizza una giornata di attività lungo il fiume alla scoperta dell’oasi di biodiversità nel cuore di Rimini. Camminate, osservazioni naturalistiche e attività di pulizia del fiume per conoscere meglio l’ecosistema fluviale e la sua importanza per l’ambiente urbano.

Domenica 23 novembre si apre con una visita guidata alle aree archeologiche di Rimini, quella della Domus del Chirurgo e del Teatro Galli, curata dai Musei comunali, per un viaggio lungo 2000 anni di storia della città che si intreccia a quella di un grande medico venuto da lontano.

Sempre domenica, si svolge la Fellini Experience, un tour guidato promosso da Visit Rimini che porta alla scoperta dei luoghi simbolo del regista Federico Fellini. Dal Fellini Museum al Cinema Fulgor, passando per la Piazza dei Sogni e altri spazi evocativi. I i partecipanti potranno immergersi nell’immaginario felliniano, rivivendo storie, film e curiosità legate alla città natale del Maestro. La visita si conclude con un aperitivo al Caffè del Fulgor, per brindare alla creatività e all’arte cinematografica.

Numerose anche le mostre ed esposizioni che arricchiscono l’offerta culturale riminese. Fino al 31 dicembre, l’ala nuova del Museo della Città ospita Rimini 80: Tondelli e la Riviera, un viaggio nell’immaginario degli anni ’80, che ha ispirato lo scrittore Pier Vittorio Tondelli, che venerdì 21 novembre alle ore 17 ospita la presentazione della fanzina RIMINI80. Viaggio nell’Immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli, una pubblicazione collettiva che raccoglie ventisette contributi di protagonisti e testimoni della Rimini degli anni Ottanta. La forma scelta è quella della Fanzina, richiamo alle autoproduzioni creative di quel decennio: libere, dirette, collettive.

Fino al 6 gennaio, i Palazzi dell’Arte presentano Rimini proibita - Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi, una mostra fotografica di Marco Pesaresi che racconta la vita notturna e le atmosfere marginali della città.

Al Museo della Città, fino al 4 dicembre, si può visitare anche la mostra La Pittura Impalpabile di Giorgio Bellini, un’esposizione di opere che esplorano il rapporto tra luce, ombra e poesia visiva, mentre la Biblioteca Gambalunga dedica una mostra al cardinale Giuseppe Garampi, evidenziando il suo ruolo di uomo di cultura con la mostra Garampi 300.

Non solo il centro storico ma anche la spiaggia diventa un osservatorio temporaneo con Confine Marea, una mostra diffusa che si sviluppa per quasi 3 chilometri sulla duna sopraelevata, dal bagno 1 al bagno 63, e che raccoglie le opere di 28 artisti, trasformando il litorale in un corridoio d’arte a cielo aperto. Fotografi, illustratori, scrittori esporranno i loro lavori fino al 31 gennaio, esplorando il tema del confine come soglia viva tra mare, città e immaginari contemporanei.



Ecco in dettaglio tutte le visite guidate della settimana:

sabato 22 novembre 2025

Piazza Cavour, vicino alla fontana della Pigna - Rimini centro storico

I segreti medievali di Rimini

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Visita guidata alla scoperta delle tracce medievali di Rimini. Il viaggio inizia da piazza Cavour, un tempo cuore pulsante della città, con i suoi eleganti palazzi di epoca comunale. Qui si ascoltano storie di mercanti e imperatori, ma anche di signori ambiziosi e crudeli, cercando di immaginare l’aspetto di questo luogo secoli fa, ancora oggi animato e vitale proprio come allora.

Si prosegue davanti a Sant’Agostino, la chiesa più antica di Rimini, che custodisce al suo interno uno straordinario ciclo di affreschi.

La tappa successiva è via IV Novembre, dove vi attendono i resti di due antiche chiese medievali: una nascosta tra edifici più recenti, l’altra vero vanto della città e scrigno prezioso di un capolavoro assoluto del Medioevo.

Un autentico tuffo nel glorioso passato di una città ricca di storia e di capolavori.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/i-segreti-medievali-di-rimini

sabato 22 novembre 2025

Ponte dello Scout, lato Parco Marecchia (luogo di incontro) – Rimini

L’oasi di biodiversità nel cuore di Rimini

LIPU Rimini organizza giornate di incontro con il fiume Marecchia, l’oasi di biodiversità nel cuore di Rimini.

Si darà attenzione alla vita del fiume camminando, osservando, ascoltando, e pulendo, con uno sguardo sempre rivolto al cielo. Ad ogni appuntamento il cammino segue un diverso percorso, per conoscere tutto il lungo fiume in questa stagione dai colori avvolgenti. Per info e adesione scrivere un messaggio su whatsapp al 389 0570107.

Ore 9 Info: www.facebook.com/p/Lipu-Rimini

domenica 23 novembre 2025

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11 Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 23 novembre 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Fellini Experience

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Tour immersivo nel mondo di Fellini – Un viaggio tra sogno e cinema.

Vivere l’emozione del genio di Federico Fellini attraverso un percorso guidato nei luoghi iconici di Rimini, immersi nella memoria e nell’immaginario del Maestro. Un’esperienza unica che spazia dal Fellini Museum ai simboli della Rimini felliniana. Durante il tour si possono scoprire:

> I grandi miti del cinema legati a Fellini, da Marcello Mastroianni ad Anita Ekberg

> Le pubblicità vissute dal regista, tra spot reali e scene tratte dai suoi film

> Provini e retroscena dei suoi celebri personaggi

> Curiosità e aneddoti legati alla Rimini che lo ha visto crescere

L’itinerario include luoghi significativi: dal Fellini Museum, per un viaggio sensoriale nel mondo onirico del regista (nel complesso di Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor) al Cinema Fulgor (esterno), il mitico cinema dove Fellini guardò il suo primo film da bambino, dalla Piazza dei Sogni (Piazza Malatesta), spazio evocativo che trasforma l’area urbana in un racconto simbolico felliniano a Piazza Cavour, cuore pulsante della Rimini storica spesso evocata nelle opere felliniane. Il tour si conclude con un aperitivo al Caffè del Palazzo del Fulgor, per brindare all’insegna del sogno e del Maestro.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

Le MOSTRE in corso

fino al 31 dicembre 2025

Rimini, Ala Nuova (secondo piano) - Museo della città

Rimini 80: Tondelli e la Riviera

Viaggio nell'immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli. Una ricostruzione del paesaggio visivo urbano degli anni '80, che ha ispirato lo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La mostra, a cura da Fabio Bruschi, ci aiuta a scoprire come la città di Rimini ha plasmato la sua identità, diventando un crocevia di tendenze, cultura e vita notturna.

Orario: 10.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 Chiuso il lunedì

fino a martedì 6 gennaio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte

Rimini proibita - Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi

Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025?

Dal 13 settembre, le sale dei Palazzi dell’Arte aprono di nuovo al pubblico e ospitano una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile.

Oltre cento fotografie – molte inedite, a colori e in grande formato – costruiscono un racconto che attraversa locali, corpi, sogni e trasgressioni. Queste immagini trovano corrispondenza nel romanzo 'Rimini' di Pier Vittorio Tondelli, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli si incontrano per restituire l'immagine di una Rimini di fine millennio, fatta di cultura e umanità, di sogni e trasgressioni.

L’esposizione, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Savignano e con Isa Perazzini, madre del fotografo.

Venerdì 21 novembre, dalle 17 alle 19, si tiene la presentazione della fanzina RIMINI80. Viaggio nell’Immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli, la pubblicazione collettiva che raccoglie ventisette contributi di protagonisti e testimoni degli anni Ottanta a Rimini.

Orario: dal martedì alla domenica e festivi > dalle 10 alle 13 / dalle 16 alle 19 Info: https://palazziarterimini.it

fino a giovedì 4 dicembre 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

La Pittura Impalpabile

Mostra delle opere di Giorgio Bellini

Una raccolta straordinaria di opere di Giorgio Bellini, artista di fama internazionale e figura di rilievo nell’arte contemporanea italiana. La mostra offre un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo poetico e profondamente evocativo di Bellini. La Pittura Impalpabile presenta una selezione curata di opere recenti e storiche, che raccontano l’evoluzione di Bellini e la sua continua esplorazione del chiaroscuro e della luce. Attraverso questo percorso espositivo, i visitatori potranno immergersi in una dimensione dove il visibile si fonde con l’invisibile, e l’arte diventa strumento di riflessione, sogno e scoperta.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851 https://museicomunalirimini.it/mostre/pittura-impalpabile-giorgio-bellini

fino al 10 gennaio 2026

Biblioteca Gambalunga (Sale Antiche), via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global

A trecento anni dalla sua nascita, la Biblioteca Gambalunga celebra Giuseppe Garampi con una mostra che ne ripercorre la vita e il lascito. Un viaggio nel tempo, dentro le sale antiche e tra le pagine che lui stesso ha scelto di tramandare. Perché Garampi non fu solo un uomo di Chiesa o di diplomazia. Fu soprattutto un uomo di libri. E il suo gesto – come quello di Alessandro Gambalunga due secoli prima – continua a parlare al presente, custodendo il passato e illuminando il futuro.

Orario: dal lunedì al venerdì: 10-13 / 15-18; sabato: 10-13. Ingresso libero

Info: 0541 704436 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/garampi-300-storie-libri-codici-di-un-cardinale-global

fino a sabato 29 novembre 2025

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Memento vivi

Mostra personale di Lorenzo Anzini a cura di Chiara Canali. Un progetto che raccoglie e intreccia, in oltre 50 lavori, i tre principali filoni della ricerca pittorica dell’artista originario di Rimini: le Maschere, i Vasoterici (vasi e fiori) e le Balene.

Un percorso espositivo che diventa viaggio iniziatico dalla morte alla rinascita, un attraversamento simbolico del buio per riemergere alla luce, nel segno della resilienza e della vita.

“Memento vivi”, ribaltamento poetico del tradizionale memento mori, invita lo spettatore a ricordarsi di vivere, a riconoscere la propria unicità e a tutelare la differenza come valore.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 - 13 e 16 - 20. Domenica su appuntamento. Info: www.zamagniarte.it

fino a sabato 6 dicembre 2025

Augeo Art Space, Corso d'Augusto, 217, Rimini

Pavoni, fenici e resurrezioni

Mostra nell'ambito di TRA - Festa delle anime tra due mondi

Spazio all’arte con la collettiva di arte contemporanea che invita a trascendere la mera fine e a esplorare l'inesauribile ciclo di dissoluzione e rinascita concentrandosi sulla forza propulsiva dell'eredità, della metamorfosi e della speranza che fiorisce dalle ceneri. In mostra i migliori artisti della scena artistica contemporanea: Leonardo Blanco, Anna Botticini, Aurora Cubicciotti, Francesco Ferranti, Davide Frisoni, Luca Giovagnoli, Clarita Kuo, Alessandro La Motta, Miriam Lopez de La Nieta, Filippo Manfroni, Yamir Izquierdo Ramos, Silvia Ranchicchio.

Orario di apertura dal lunedì al sabato: 16 – 18. Ingresso libero. Info:www.instagram.com/augeoartspace/

fino al 30 novembre 2025

Centro Commerciale I Malatesta – Rimini

Mostra di pittura collettiva

Torna al Centro Commerciale “I Malatesta” di Rimini la mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione “Amici di ISAL”, realtà da sempre impegnata nella lotta contro il dolore cronico e in attività di ricerca e sostegno a tutti i pazienti che soffrono di questa condizione. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici di ISAL, con il sostegno della Fondazione ISAL e il patrocinio del Comune di Rimini, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 20 anni di attività del Centro Commerciale Malatesta. Anche quest’anno, la mostra intende sensibilizzare il pubblico e raccogliere sostegno per la ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile, una battaglia che la Fondazione ISAL porta avanti da anni con impegno e competenza.

La collettiva coinvolge numerosi artisti locali e rappresenta un momento di incontro e condivisione tra chi, attraverso il linguaggio della pittura, desidera contribuire a una causa di grande valore umano. Il Centro Commerciale I Malatesta, che ospita iniziative culturali e benefiche, diventa ancora una volta uno spazio aperto alla comunità e alla solidarietà, dove l’arte incontra la ricerca scientifica. L’esposizione sarà visitabile fino 30 novembre.

Info: www.fondazioneisal.it/

fino al 31 gennaio 2025

duna della spiaggia di Rimini, tra il bagno 1 e il bagno 63

Confine Marea - Sulle rive della contemporaneità

Una mostra che trasforma la duna della spiaggia di Rimini in un osservatorio temporaneo del presente, un luogo dove i linguaggi si intrecciano come onde - fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva - restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti e ogni opera - immagine e testo - è una traccia effimera che interroga la soglia tra ciò che emerge e ciò che scompare, tra memoria e futuro, tra individuo e collettività. Un mezzo per osservare il nostro tempo dalle sue soglie mobili, là dove la terra finisce e il pensiero comincia.

Tutto l'anno

Provincia di Rimini, via D. Campana 64 – Rimini

Sala delle Donne di Rimini

Dopo un primo periodo di esposizione alla Biblioteca Gambalunga, la Sala delle Donne di Rimini è stata trasferita alla sede della Provincia di Rimini. La mostra, realizzata da Terziario Donna Rimini e promossa da Terziario Donna Nazionale, è uno spazio che celebra il contributo delle donne alla nostra società. È un luogo che ci ricorda quanto sia importante valorizzare il talento femminile in tutti gli ambiti della vita, dalla cultura all’economia, dalla politica al sociale.

Info: www.facebook.com/confcommerciorimini