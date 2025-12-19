Dal mercatino dei libri un aiuto concreto all’Oncologia pediatrica di Rimini

Rimini, solidarietà dai più piccoli: donazione del Polo Isola Blu

Questa mattina (venerdì 19 dicembre) i genitori delle bambine e dei bambini del Polo d’Infanzia Isola Blu del Comune di Rimini, insieme a una delegazione di educatrici, insegnanti e al coordinamento pedagogico, hanno fatto visita al reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale “Infermi” di Rimini per consegnare ufficialmente l’assegno con il ricavato del mercatino di libri e albi illustrati per l’infanzia. Con loro, anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

L’iniziativa, nata all’interno della comunità educativa del Polo, ha coinvolto famiglie, personale scolastico e bambini in un progetto di partecipazione e solidarietà. Il ricavato della vendita sarà destinato a sostenere le attività del reparto, contribuendo a migliorare i servizi dedicati ai piccoli pazienti.

In particolare, il contributo servirà a sostenere il progetto di Pet Therapy che lo Ior, presente alla consegna, ha attivato all'interno del reparto già da anni e che dal 2026 sarà ulteriormente implementato.

La consegna dell’assegno è stata accolta con gratitudine dallo staff sanitario, che ha sottolineato l’importanza di gesti come questo nel rafforzare il legame tra territorio e ospedale.

Un gesto che anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e la vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini , hanno accolto con gratitudine: «Ringraziamo di cuore i genitori e le educatrici dell’Isola blu, il coordinamento pedagogico, per questo gesto di grande sensibilità e attenzione verso il reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Infermi. In un periodo dell’anno in cui il valore del dono e della vicinanza si fa ancora più forte, iniziative come questa testimoniano la generosità e l’impegno che, spesso lontano dai riflettori, animano la nostra comunità educativa e le famiglie, così come la dedizione del personale sanitario. È la dimostrazione di come la scuola possa e debba essere non solo un luogo di apprendimento e crescita personale, ma un vero contesto educativo di comunità, capace di costruire legami e prendersi cura degli altri».