Altarimini

Dal Novafeltria al Rimini: nuovo portiere per i biancorossi

È Matteo Renzetti, lo scorso anno protagonista in Promozione

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
12 ottobre 2026 16:42
Dal Novafeltria al Rimini: nuovo portiere per i biancorossi - Matteo Renzetti
Matteo Renzetti
Rimini
Sport
Condividi

Il suo nome era nella lista del ds Tamai già dall'estate. Alla fine il portiere Matteo Renzetti vestirà la maglia del Rimini: la società ha comunicato oggi (12 ottobre) il suo tesseramento. Roberto rimarrà il primo, salvo infortuni, squalifiche e cali di forma. Renzetti un anno fa ha vestito la maglia del Novafeltria: ha contribuito alla storica vittoria della coppa Minetti e all'ottimo cammino dei gialloblù nei playoff, sconfitti nella finale regionale dal Castellarano.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini