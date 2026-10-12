Dal Novafeltria al Rimini: nuovo portiere per i biancorossi

È Matteo Renzetti, lo scorso anno protagonista in Promozione

Il suo nome era nella lista del ds Tamai già dall'estate. Alla fine il portiere Matteo Renzetti vestirà la maglia del Rimini: la società ha comunicato oggi (12 ottobre) il suo tesseramento. Roberto rimarrà il primo, salvo infortuni, squalifiche e cali di forma. Renzetti un anno fa ha vestito la maglia del Novafeltria: ha contribuito alla storica vittoria della coppa Minetti e all'ottimo cammino dei gialloblù nei playoff, sconfitti nella finale regionale dal Castellarano.