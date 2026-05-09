Dal Tropical Coriano al Bellaria Igea Marina, una domenica di emozioni con gli spareggi dalla D alla Promozione

Playoff e playout, ecco le squadre impegnate

Domani (domenica 10 maggio) sarà una giornata dalle mille emozioni calcistiche per gli appassionati e i tifosi: dopo la chiusura della regular season, è tempo di spareggi promozione e salvezza.

Nel girone D di Serie D il Tropical Coriano affronta la trasferta di Crema, unica squadra, assieme alla Trevigliese, che i rossoblù hanno battuto sia all'andata che al ritorno. I ragazzi di Scardovi hanno chiuso il campionato facendo 7 punti su 9 contro tre delle quattro squadre classificatesi ai playoff, ma non potranno sottovalutare l'avversario.

In Eccellenza il Santarcangelo, rinvigorito dalla cura Fregnani in panchina, è riuscito a conquistare salvezza e l'ultima piazza playout. L'avversario, al Mazza di Ferrara, è l'Ars et Labor. Il pronostico pende a favore degli estensi, ma i clementini, sulle ripartenze, sanno essere letali. Nei playout fari puntati al Bindi per la sfida tra Pietracuta e Sampierana, con i padroni di casa, che nelle otto partite in cui ha allenato Massimo Zanini, hanno una media di 2,25 punti a gara. Entrambe le formazioni si ritrovano a lottare per la permanenza in categoria, ma per i rossoblù di casa, visto l'inizio di campionato e l'andamento della stagione, è giù un traguardo significativo, mentre i bianconeri del presidente Melini sono scivolati inesorabilmente in basso e moralmente rischiano di pagare dazio.

In Promozione il Novafeltria è atteso sul campo del Cervia: la vincente (ma al Cervia basta anche il pari) sfiderà il Misano. Nei playout Achille Fabbri guida il suo Bellaria sul campo del Gambettola allenato da Forchino: due tecnici di rilievo, in palio c'è la permanenza in Promozione.