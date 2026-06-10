Dalla fabbrica al palco: Luca Belloni lancia il suo nuovo singolo musicale, "Vetro e sabbia"

Operaio in una nota ditta del territorio, ma cantante fin da piccolo. Il singolo presentato a Sant'Agata Feltria il 12 giugno, poi in uscita sugli store digitali

​Venerdì 12 giugno, al Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria, Luca Belloni presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo, "Vetro e Sabbia", in uscita la prossima settimana sui digital store. Il brano, racconta l'autore, è stato "scritto di getto nella notte di Pasqua" e inciso presso la House of Glam.

"È una ballata intensa, molto cinematografica, che racconta la fragilità e la sincerità dei rapporti umani attraverso i dettagli della quotidianità: un caffè amaro sul tavolo, il treno delle otto e venti, la città che fuori dal finestrino si scioglie come un quadro a olio. Parla di quando ci sentiamo fragili come il vetro e instabili come la sabbia, ma capiamo che proprio in quella vulnerabilità risiede la nostra parte più vera. È una canzone universale, nata per far sì che tante persone possano immergersi e ritrovare un pezzo della propria storia", racconta Belloni, che il 12 giugno presenterà il suo singolo coadiuvato da Maria Letizia Valli. "Lei mi guiderà attraverso i ricordi e le tappe della mia vita artistica e io risponderò raccontando aneddoti e cantando diverse storie live con la mia chitarra, fino ad arrivare all'esplosione finale con l'anteprima di Vetro e Sabbia".

Belloni, che è stata voce di diverse band, da Gli Aironi ai Corvi Neri, si racconta: "Nella vita di tutti i giorni faccio l'operaio in una grande azienda, ma la musica è il mio destino da quarant'anni. Sono diplomato in chitarra classica e il mio percorso è fatto di grandi scuole e incontri fondamentali: i maestri degli inizi: Roberto De Carli mi ha lanciato nei piano bar ed Ermes Santolini mi ha insegnato la professionalità d'orchestra. ​Ivan Graziani: Negli anni '90 ho partecipato al concorso Quasi quasi un festival al Teatro di Novafeltria, creato da Ivan e sua moglie Anna. Ivan è stato un padre artistico: mi ha buttato sul palco e insegnato il mestiere. Grazie ai numerosi concorsi in giro per mezza Italia che dal conservatorio sono arrivato al C.e.t. di Mogol per diversi corsi e seminari".

La prova più dura, per il cantante, è arrivata nel 2004: "Un grave problema alle corde vocali mi ha tenuto quasi fermo due anni; il maestro Giovanni Poggioli mi ha curato e restituito la voce".

​"Cantare questo pezzo a Sant'Agata per me significa tornare a casa. Mio padre è nato proprio qui (anche se poi è stato un amministratore stimatissimo a Novafeltria e in tutto il territorio) e mi diceva sempre che le origini sono il nostro pilastro fondamentale. Ringrazio di cuore il comitato per la Salvaguardia e il Decoro di Sant'Agata Feltria e l'amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria per ospitalità e per il supporto che con grande calore stanno dando a questo mio progetto molto caro", chiosa Belloni.