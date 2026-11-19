Dalla FOMO alla JOMO: l'arte di godersi il relax casalingo (anche nella capitale della movida)

Sulla Riviera Romagnola cresce la JOMO: la gioia di rinunciare alla movida per godersi il relax di casa, senza FOMO

Sulla Riviera Romagnola, la notte è un’istituzione. Tra aperitivi che si allungano fino a notte fonda, locali, iniziative e sagre, sembra quasi che il riposo sia un optional. Eppure, tra una piadina e l’altra, anche il più incallito frequentatore di locali prima o poi si trova a fare i conti con una nuova tendenza: la voglia di starsene a casa. E qui entra in scena la FOMO, quella fastidiosa sensazione di star perdendo qualcosa di imperdibile. Ma se la FOMO è la paura di essere tagliati fuori, la JOMO è la sua versione evoluta e decisamente più rilassata: la gioia di perdersi qualcosa, di lasciar scorrere la movida senza rimpianti e di godersi finalmente il divano.

FOMO e JOMO: due facce della stessa medaglia

C’è stato un tempo in cui saltare una serata era quasi una dichiarazione di resa. La Riviera, con le sue mille occasioni, rendeva impossibile dire di no. Ma tra selfie sotto la ruota panoramica e after in spiaggia, qualcuno ha iniziato a chiedersi se non fosse più interessante riscoprire il piacere di una serata senza dress code, playlist da aggiornare e taxi da rincorrere. E così, la FOMO ha iniziato a lasciare spazio alla JOMO: la consapevolezza che non partecipare a tutto non solo è lecito, ma può diventare addirittura un piccolo lusso. La differenza? La FOMO ti fa controllare le storie Instagram degli altri con un misto di invidia e rimpianto. La JOMO, invece, ti fa spegnere il telefono e accendere Netflix, con la soddisfazione di chi ha appena scoperto un nuovo modo di divertirsi.

Il fascino discreto del relax domestico

Quando le temperature iniziano a scendere e la nebbia si insinua, anche i più mondani iniziano a guardare con occhi diversi il proprio salotto. Il divano, che d’estate sembrava solo un parcheggio per asciugamani e creme solari, diventa improvvisamente il centro del mondo. Le serie tv si trasformano in appuntamenti fissi, il comfort food prende il posto degli spritz e la coperta diventa la migliore alleata contro la nostalgia da pista da ballo. La pausa dalla socialità non è più sinonimo di noia, ma di tempo ritrovato: una serata in casa, magari con una pizza d’asporto e la compagnia di una persona cara, può regalare più soddisfazioni di una notte in discoteca.

Dal look improvvisato al comfort chic: la rivoluzione della casa

Abbiamo tutti nell’armadio quella vecchia tuta scolorita delle medie, simbolo di un’epoca in cui il relax domestico faceva rima con trascuratezza. Ma i tempi cambiano e anche la moda domestica si aggiorna. Perché, diciamolo, accogliere il rider con addosso una felpa bucata non fa più parte del galateo contemporaneo. Oggi, comfort chic è la parola d’ordine: capi morbidi, curati nei dettagli e piacevoli da indossare, che fanno sentire a proprio agio anche quando si apre la porta a una consegna improvvisa o si decide di condividere una videochiamata con gli amici. In questa nuova era del relax, i pigiami diventano i veri protagonisti: scelti con la stessa attenzione che si riserva a un outfit da aperitivo, con la differenza che, al posto dei tacchi o della giacca, a dettare legge sono la comodità assoluta e le stampe più divertenti.

Quando il relax diventa un nuovo modo di vivere la casa

Il cambiamento di prospettiva sta qui: nel riscoprire la casa come spazio da vivere e non solo da attraversare tra una serata e l’altra. Il relax domestico non è più una scelta di ripiego, ma un modo diverso di prendersi cura di sé. E se la Riviera Romagnola continuerà sempre a offrire tentazioni per ogni gusto, c’è spazio anche per chi preferisce il calore di una coperta al rumore di una consolle. La JOMO, in fondo, è questo: la libertà di scegliere, senza sensi di colpa, il piacere di una serata tutta per sé.