Dalla giunta regionale, il presidente De Pascale e Priolo attesi alla festa del Pd di Santarcangelo

Donini (Pd Santarcangelo): "C'è voglia di ritrovarsi, discutere e costruire insieme il futuro"

Il presidente della giunta regionale Michele De Pascale è atteso domani (sabato 30 agosto) alla festa del Partito Democratico di Santarcangelo. “Tantissime persone stanno animando le serate, segno della voglia di ritrovarsi, discutere e costruire insieme il futuro con gli ospiti e i rappresentanti politici che ogni anno vengono a trovarci nella nostra terra” ,commenta Paola Donini, segretaria Pd di Santarcangelo. Sempre domani è in programma un'iniziativa sui beni confiscati e le infiltrazioni mafiose in Romagna, insieme alla consigliera regionale Alice Parma, a Maria Ferraris di Libera Rimini, al consigliere comunale di Santarcangelo Patrick Wild e all’assessora alla legalità di Cattolica Claudia Gabellini. Domenica (31 agosto) l’ultimo appuntamento dedicato al cambiamento climatico e a come farvi fronte, con l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo.