Dalla Lombardia a Rimini: a 12 anni faceva la tuttofare dal parrucchiere, poi ha aperto il suo salone

Anna Farina festeggia i 21 anni di attività con il salone "Sensation"

Dalla Lombardia alla Romagna con una sola idea in testa: fare la parrucchiera. Una passione per il look nato in tenera età, quando Anna Farina (classe ’62), lombarda di origine ma riminese d’adozione, aveva solamente 12 anni: “Avevo iniziato a lavorare dal parrucchiere di mia madre, durante le vacanze estive – racconta Anna -. Lavavo le teste, piegavo gli asciugamani, mi occupavo di tenere pulito il salone, insomma ero una piccola tuttofare”.

Anna è poi cresciuta professionalmente nello stesso salone una volta preso il diploma: “Mio padre non voleva che facessi la parrucchiera, ma io ho continuato ugualmente durante l’estate, nei giorni di festa e nei weekend”.

Poi è arrivato l’amore, il matrimonio e il trasferimento in Romagna: “Sono stata assunta in un salone di Arcore, mi sono sposata e sono venuta ad abitare a Rimini nel 1984. Anche a Rimini ho sempre fatto la parrucchiera fino a quando, sempre alle Celle, ho aperto il mio primo salone, che ho diretto per 9 anni”.

Il poco tempo per badare ai figli piccoli l’hanno costretta a vendere l’attività: “Non riuscivo più a conciliare famiglia e lavoro e così ho deciso di vendere tutto e lavorare part time fino al 2005, quando con i figli ormai grandi, è nata l’era Sensation prima a Viserba e successivamente, di nuovo qui, alle Celle”.

Oggi Sensation è una realtà imprenditoriale affermata nel riminese, che conta uno staff tutto al femminile di 8 professioniste: “Il gruppo di lavoro è composto da persone che lavorano come me dall’inizio, ci conosciamo bene e tra di noi c’è un buon feeling. Non ho avuto molto turn over e va bene così”.

Dopo più di 50 anni di messe in pieghe e tagli, il bilancio è positivo, ma non per Anna, che non si sente arrivata: “Mai adagiarsi sugli allori, soprattutto in questo mestiere che cambia continuamente ed è per questo che bisogna costantemente aggiornarsi e formarsi. Infatti, oltre ai tagli, pieghe e colore, che sono le basi, ci stiamo specializzando nella cura della cute e capelli, la parte tricologica. Cerco di stare attenta alle tendenze, alla stagionalità, ai nuovi strumenti e prodotti”.

Ma il successo di Sensation non lo trasformerà in una catena, parola della titolare: “Assolutamente no. Per me è fondamentale l’attenzione al cliente, e se aprissi altri saloni non potrei dedicare la stessa cura di adesso” - conclude Anna.