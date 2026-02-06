Dalla Pallamano al pattinaggio: al Playhall Massimo Pironi al via la stagione dei grandi eventi sportivi

Un fitto e lungo calendario di appuntamenti tra gare, raduni e tornei

Il Playhall Massimo Pironi di prepara nei prossimi mesi a diventare il cuore pulsante della stagione sportiva e punto di riferimento per atleti, federazioni ed enti di promozione sportiva a livello nazionale e internazionale. Il calendario dell’arena riccionese si presenta ricco di appuntamenti sportivi che coinvolgeranno migliaia di atleti, allenatori e famiglie al seguito: dalla pallamano al pattinaggio, dalla scherma alle freccette, alle arti marziali.

Si parte a fine febbraio con le Finali di Coppa Italia Figh di pallamano, in programma dal 26 febbraio al 1 marzo, che vedranno affrontarsi sedici squadre tra le migliori classificate della Serie A1 maschile e femminile.

Subito dopo, dal 6 all’8 marzo, sarà la volta dei Campionati italiani di kickboxing e Muay Thai 2026, con la partecipazione di circa 1.200 atleti provenienti da tutta Italia.

A seguire, dal 9 al 15 marzo, Riccione ospiterà il Campionato nazionale Acsi di pattinaggio artistico “Città di Riccione”. In città sono attesi oltre 900 atleti con al seguito tecnici, dirigenti e famiglie.

La primavera si accende con gli allenamenti pre-mondiali di scherma maschile di sciabola, dal 17 al 22 marzo, che coinvolgeranno le squadre assolute e giovanili in vista dei Campionati del mondo juniores di Rio de Janeiro.

Il calendario proseguirà con i Campionati italiani di freccette (28-29 marzo), il torneo giovanile di pallacanestro Mirabilandia Basket Cup (3-5 aprile) e il 23esimo Open d’Italia di karate (10-12 aprile), che vedrà oltre 2.000 atleti sfidarsi sul tatami tra Playhall e pattinodromo comunale.

Tra le altre discipline in programma, l’Open taekwondo Riccione 2026 (18-19 aprile) accoglierà circa 1.200 atleti internazionali, mentre i Campionati italiani giovanili di scherma si svolgeranno dal 23 aprile al 14 maggio con gare di alto livello e importanti eventi federali come il 62esimo Gran premio Giovanissimi – Trofeo Renzo Nostini (7-14 maggio). L’appuntamento riccionese è la più rilevante manifestazione del calendario agonistico federale, al quale parteciperanno oltre 3.400 giovanissimi atleti, accompagnati da tecnici, dirigenti e familiari, per un totale complessivo stimato in 7.000 presenze.

Il mese di maggio vedrà le finali nazionali di Ginnastica “Ritmica Oltremare” (22-24 maggio) e i Campionati italiani di tennistavolo Fitet (25 maggio – 7 giugno), mentre l’estate sportiva entrerà nel vivo con il Green camp di judo (9-14 giugno) e il 20esimo International skate team trophy di pattinaggio artistico (26-28 giugno), evento di carattere internazionale che trasformerà Riccione in una vetrina del pattinaggio spettacolo e di precisione; l’evento è a cura di Pattinaggio Riccione in collaborazione con Fisr-Federazione italiana sport rotellistici.

“Il Playhall Massimo Pironi e le strutture sportive comunali diventeranno nei prossimi mesi un punto di riferimento per lo sport di alto livello e per le famiglie – commenta l’assessore allo Sport Simone Imola –. Queste manifestazioni non solo offrono opportunità agonistiche ai giovani e di divertimento per le famiglie al seguito e gli spettatori, ma contribuiscono anche all’indotto turistico e alla promozione della città a livello nazionale e internazionale”.