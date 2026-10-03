Dalla passione alla professione: Cescot Rimini apre due nuovi corsi abilitanti

Al via i percorsi per diventare imprenditore nella ristorazione o agente immobiliare: iscrizioni aperte per i corsi SAB e di mediazione

Guardare Alessandro Borghese alle prese con ristoranti e giudizi, oppure seguire gli agenti di “Casa a prima vista” mentre cercano l’immobile perfetto. E pensare: “Questo lavoro potrei farlo anch’io”. Una fantasia da spettatore che, però, può diventare un progetto professionale. A patto di trasformare la passione in competenza.

È da questa idea che parte la proposta di Cescot Rimini, che apre le iscrizioni a due nuovi percorsi di formazione abilitante, obbligatori per chi vuole entrare nel mondo della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, oppure intraprendere la professione di agente immobiliare.

Il primo appuntamento è con il corso per Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande (SAB), requisito professionale necessario per avviare un’attività come bar, ristorante, pizzeria, caffetteria, enoteca, rosticceria, food truck o altre attività del comparto alimentare. Il corso, di 100 ore, partirà il 19 ottobre, con lezioni dal lunedì al giovedì dalle 18.15 alle 21.15, in presenza e online. Il programma affronta gli aspetti indispensabili per chi deve gestire un’attività: sicurezza e igiene alimentare, organizzazione aziendale, aspetti fiscali e amministrativi, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. Al termine del percorso (15 dicembre), previo superamento della verifica finale e nel rispetto della frequenza prevista, viene rilasciata l’abilitazione.

Dal 2 novembre prenderà invece il via il corso per Agente d’affari in mediazione – settore immobiliare, della durata di 150 ore, finalizzato alla preparazione dell’esame presso la Camera di Commercio per l’abilitazione professionale. Oltre a normativa, contratti, compravendite e locazioni, catasto, urbanistica, estimo e aspetti fiscali, il percorso dedica spazio anche a comunicazione, marketing, tecniche di negoziazione e gestione del cliente. Il corso si svolgerà fino al 18 febbraio 2027, dal lunedì al giovedì dalle 18.15 alle 21.15, con le lezioni in presenza e in videoconferenza.