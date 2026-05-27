Dalla Polonia Misano, giovani del gruppo Erasmus alla scoperta della città

Le partecipanti sono state accolte dall’Assessore al Turismo del Comune di Misano Adriatico Marco Dominici

Anche grazie ai nuovi collegamenti dell’Aeroporto Fellini, una decina di ragazze tra i 35 e i 45 anni, provenienti da Cracovia, hanno raggiunto Misano Adriatico nell’ambito di un viaggio inserito nel progetto Erasmus+ basato sull’educazione non formale, l’apprendimento attraverso l’esperienza e lo scambio interculturale.

Misano Adriatico è una delle due mete del viaggio e, durante il loro soggiorno, le ragazze parteciperanno a workshop e altre attività in diverse location suggestive.

Dopo una mattinata trascorsa tra laboratori di arteterapia sulla spiaggia e camminate sul lungomare e nella darsena di Portoverde, le partecipanti sono state accolte dall’Assessore al Turismo del Comune di Misano Adriatico Marco Dominici e dal personale di Visit Misano, partner del progetto, che hanno fornito informazioni sulla destinazione e hanno consegnato dei gadget.

Sono seguite un’escursione guidata in bici lungo l’EcoVia del Conca, una visita al Misano World Circuit e un suggestivo aperitivo al tramonto sul mare con degustazione di prodotti locali.