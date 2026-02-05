Dalla Rimini sotterranea al cinema: il weekend della cultura

Ecco gli appuntamenti culturali del fine settimana in città

Il weekend culturale a Rimini offre l’occasione di esplorare il passato attraverso le visite archeologiche, rivivere le atmosfere del Novecento con tour tematici e scoprire le espressioni artistiche contemporanee tra cinema, musei e mostre.

La giornata di domenica 8 febbraio si apre con una suggestiva esplorazione delle aree archeologiche della città. Alla Domus del Chirurgo, situata in piazza Ferrari nel cuore del centro storico, è possibile immergersi nella Rimini sotterranea, scoprendo i reperti che raccontano la storia di un grande medico antico, mentre sotto al Teatro Galli, si può visitare il patrimonio archeologico emerso durante gli scavi di ricostruzione. Questa visita guidata, curata dai Musei Rimini, offre l’opportunità di ammirare da vicino testimonianze di epoche lontane, dal IV secolo a.C. fino all’Ottocento.

Chi partecipa alla visita guidata, può cogliere l’occasione per visitare anche il Museo della Città, situato nell'antico collegio dei Gesuiti, a pochi passi dalla Domus del Chirurgo, di cui conserva il più eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico qui rinvenuto, oltre alla fedele ricostruzione della ‘taberna’ medica.

Nel pomeriggio, un altro itinerario condurrà i partecipanti in un viaggio nella Rimini dei primi del Novecento, attraverso il Cocktail Tour Rimini proibita. Storie e fantasie del primo '900 proposto da Visit Rimini. Partendo da Corso d’Augusto, si scopriranno i luoghi più nascosti e meno conosciuti della città. Un percorso tra storia, costumi e luoghi non convenzionali, tra stradine appartate, vie nascoste e piazzette che un tempo ospitavano case di tolleranza e ritrovi notturni. Un’immersione in quella Rimini del primo Novecento che Federico Fellini ha saputo trasformare in mito eterno nelle sue opere più celebri: I vitelloni, La strada, Amarcord. Al termine un aperitivo ispirato ai protagonisti del tour.

Musei e mostre completano l’offerta culturale. Da non perdere una visita al Fellini Museum, il progetto museale diffuso che collega Castel Sismondo, il Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta, offrendo un percorso immersivo nel patrimonio creativo del regista riminese. In questo periodo il Palazzo del Fulgor ospita anche due percorsi dedicati al grande regista riminese: "La musica di Fellini", che espone trenta dischi originali con copertine rare che celebra il legame tra le sue pellicole e la musica, e "Le magie di Federico Fellini", una mostra fotografica con immagini scattate dalla fotografa britannica Deborah Beer, recentemente riscoperte nell'Archivio Fellini del Comune di Rimini, che documentano, con uno sguardo intimo e profondo, il lavoro sul set di alcuni tra i più celebri film del Maestro.

Sempre al Palazzo del Fulgor, è prorogata fino al 22 febbraio la mostra Dentro il set, le fotografie di scena da CliCiak – Scatti di Cinema, il concorso nazionale per fotografi di scena italiani. In esposizione circa 40 fotografie che raccontano il cinema italiano contemporaneo da un punto di vista privilegiato: quello della fotografia di scena, capace di restituire il lavoro sul set e l’atmosfera delle riprese.



Al Museo della Città, la Sala delle Teche ospita, fino al 6 aprile, la mostra Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare, che racconta l'evoluzione del territorio riminese attraverso un viaggio cronologico e tematico tra i reperti di ventitré musei locali. Un percorso multisensoriale, ad ingresso gratuito, che offre un'esperienza inclusiva grazie a una sezione tattile e contributi video. Si segnala che il museo è attualmente visitabile a tariffa ridotta di € 5, a causa di lavori di adeguamento che coinvolgono il primo e secondo piano. Restano regolarmente aperti la sezione archeologica e il piano terra.

Ecco le visite guidate in dettaglio:

domenica 8 febbraio 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11 Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 8 febbraio 2026

Corso d'Augusto, 152 (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico

Rimini proibita. Storie e fantasie del primo '900 - Cocktail Tour

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un itinerario culturale che svela il volto più segreto e affascinante della Rimini dei primi del Novecento: un percorso tra storia, costumi e luoghi non convenzionali, legati alla memoria delle cosiddette “signorine”.

Stradine appartate, vie nascoste e piazzette che un tempo ospitavano case di tolleranza e ritrovi notturni, alimentando l’immaginario collettivo di giovani curiosi e avventori maturi.

Un tema delicato ma ricco di spunti storici e antropologici, che dagli anni '50 viene rielaborato poeticamente da un grande maestro del cinema come Federico Fellini, nelle sue opere più celebri: I vitelloni, La strada, Amarcord. Una passeggiata tra memoria e suggestione, per scoprire un lato inedito della città, sospeso tra realtà e fantasia.

Al termine del tour vi attende la degustazione di un Cocktail (anche analcolico). Ogni proposta è abbinata a uno dei personaggi storici del percorso.

Ore 16. A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/326614-rimini-proibita-storie-e-fantasie-del-primo-900-cocktail-tour

E le MOSTRE in corso

fino al 22 marzo 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns.

Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 22 marzo 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 22 febbraio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Dentro il set

Le fotografie di scena da CliCiak

Il cinema italiano raccontato da una prospettiva speciale, ‘ravvicinata’ con la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena. L’esposizione è legata a “CliCiak – Scatti di Cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena italiani promosso ogni anno dall’Amministrazione cesenate con la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena.

In esposizione circa 40 fotografie tratte dall’ultima edizione del concorso, tra cui le immagini premiate e segnalate dalla giuria. Gli scatti raccontano il cinema italiano contemporaneo da un punto di vista privilegiato: quello della fotografia di scena, capace di restituire il lavoro sul set e l’atmosfera delle riprese — attori in prova, registi al lavoro, troupe in azione, attese e concentrazione prima della scena. Non è solo “dietro le quinte”: la fotografia di scena è un linguaggio autonomo che cattura la costruzione dell’immagine cinematografica e mette in dialogo realtà e finzione. Tra bianco e nero e colore, ritratti e azione, la selezione propone un panorama ricco e attuale del cinema e della serialità italiana. La mostra apre il percorso di valorizzazione promosso dal Comune di Cesena attorno a “CliCiak”, che da anni raccoglie e custodisce un ricco patrimonio di fotografie di scena del cinema italiano.

Orario: da martedì a domenica ore 11 - 17, chiuso lunedì non festivi Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 6 aprile 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare

Un viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei. Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo. Un dialogo tra sensibilità e visioni che trasforma il Palacongressi in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it