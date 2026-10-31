L'amministrazione informa Dalla scuola Mariotti alla ciclabile del Conca: il sindaco di Morciano fa il punto sugli interventi

In Consiglio comunale illustrati anche i progetti per l'auditorium Pina Renzi e la nuova stagione teatrale, al via a gennaio

Lavori pubblici, manutenzioni, centro giovani e commercio. Il sindaco di Morciano di Romagna, Andrea Agostini, ha fatto il punto sulle principali attività dell'amministrazione nel corso del consiglio comunale che si è svolto ieri, illustrando lo stato degli interventi in corso e le prossime scadenze. Sul fronte dei lavori pubblici, confermata la conclusione entro l'anno degli interventi alla scuola Mariotti e al parcheggio di via Spallicci. Proprio nei pressi di quest'ultimo è allo studio la realizzazione di nuovi orti sociali. Per la nuova biblioteca, invece, proseguono le valutazioni sulle future modalità di gestione, con l'obiettivo di arrivare all'apertura nell'ottobre 2027. Novità anche per la ciclabile del Conca, con la progettazione degli interventi sui territori di Morciano, San Clemente e San Giovanni in Marignano ormai in fase conclusiva. L'obiettivo è procedere con la riapertura del percorso fino al Frantoio Asmara. Per il centro Mercurio è invece previsto un nuovo confronto tecnico sul progetto aggiornato. Sul capitolo manutenzioni, tre le offerte pervenute per il nuovo accordo quadro relativo agli interventi stradali, della durata di due anni e rinnovabile per altri due. Nei prossimi giorni partirà una procedura analoga per la gestione del verde pubblico. In programma anche il rinnovo degli accordi con Anthea per la gestione di diversi servizi comunali. Per il centro giovani è stata definita una nuova organizzazione degli spazi, suddivisi in due unità indipendenti. Il piano superiore è stato assegnato all'associazione Hall of Music, mentre quello inferiore resta da affidare. Sono in fase di completamento i lavori per separare gli impianti e rendere autonomo anche l'utilizzo dell'area esterna. Spazio infine al commercio e agli eventi. Circa trenta commercianti hanno partecipato all'ultimo incontro con l'amministrazione, individuando cinque rappresentanti per mantenere un confronto costante sulle iniziative di promozione del territorio. Novembre vedrà un calendario di appuntamenti tra mostre, mercatini, spettacoli e iniziative culturali, con il nuovo format “Vintage sotto i portici” nelle domeniche dell'8 e del 22 novembre. Sul Piano urbanistico generale (PUG), il sindaco ha infine confermato la prosecuzione del lavoro degli uffici, senza cambiamenti dei tecnici incaricati né modifiche sostanziali rispetto all'impostazione già presentata. È stata approvata dalla maggioranza con il voto contrario dell’opposizione la nuova convenzione triennale con la Fondazione ATER, di cui il comune di Morciano è socio fondatore, per la gestione congiunta e coordinata delle attività dell’auditorium Pina Renzi; la nuova rassegna teatrale inizierà nel mese di gennaio. Un elemento centrale della nuova convenzione è la possibilità per cittadini, enti ed imprese di supportare i costi della rassegna teatrale tramite l’incentivo fiscale italiano dell’Art Bonus che riconosce, a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale e dello spettacolo pubblico, un credito d’imposta pari al 65% dell’importo versato ripartito in tre quote annuali.