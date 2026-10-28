La testimonianza social Dalla Valmarecchia alla Valconca: a Sassofeltrio tentata truffa del finto Carabiniere

I fatti avvenuti a Fratte. Individuata auto sospetta: un Suv di colore grigio

Dai social arriva una testimonianza di un nuova tentata truffa del finto Carabiniere. Dopo i casi avvenuti in Valmarecchia, che hanno portato a un doppio arresto, si è verificato un episodio a Fratte di Sassofeltrio. La figlia dei due coniugi che i malviventi volevano truffare ha raccontato l'accaduto su Facebook oggi pomeriggio (28 ottobre). Nella telefonata, ricevuta poco minuti prima della pubblicazione del post, il finto Carabiniere informava del rinvenimento di un documento di identità riconducibile al nucleo familiare nell'auto di persone che avevano compiuto "un atto grave" (un reato, ndr). I destinatari della telefonata erano invitati a non recarsi in Caserma, ma di aspettare l'arrivo della pattuglia (finta). La truffa però non è riuscita. I malviventi avrebbero poi chiesto denaro come cauzione, ma la famiglia non è caduta nel tranello. Nel post si riferisce anche di un'automobile sospetta, un suv di colore grigio, avvistata nei pressi della attività di famiglia, al cui numero è giunta la telefonata dei truffatori.