Dalla vigna al cuore: con Calici Santarcangelo un weekend da 50.000 brindisi

Torna l'8 e il 9 agosto la manifestazione, 50.000 presenze stimate

È ufficialmente iniziata la Calici Week, la settimana di appuntamenti che preparerà all’evento di Calici Santarcangelo (venerdì 8 e sabato 9 agosto).

La tappa zero di questo ricco percorso è stata la conferenza stampa che si è tenuta ieri sera (venerdì 1 agosto= nella splendida cornice di Tenuta La Lepre. Presente anche il sindaco clementino Filippo Sacchetti: "Per partecipazione del pubblico è la manifestazione più importante dell'estate santarcangiolese", evidenzia.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti

Il sindaco Filippo Sacchetti

A seguire, lunedì 4 agosto, si svolgerà “Villino Gin Tasting”, un’esperienza esclusiva dedicata agli appassionati del gin; martedì 5 agosto la brigata di Chef Silver Succi del ristorante Quartopiano preparerà una speciale cena di anteprima; mercoledì 6 agosto andrà in scena “Naturalmente: Vino!”, la degustazione di vini naturali, biologici e biodinamici curata da AIS Romagna; a seguire ci sarà “Vino, cuore, amore” il tour guidato dalla Pro Loco di Santarcangelo attraverso luoghi, grandi autori e il racconto di alcuni produttori locali; e infine, ma non per ultimo, venerdì 8 e sabato 9 agosto, il gran finale: la due giorni di Calici Santarcangelo.

Dalla vigna al cuore: torna Calici Santarcangelo

Durante la conferenza stampa è stato presentato il tema di questo grande evento dedicato al vino che ogni anno registra più di 50mila presenze. Al centro dell’edizione 2025, intitolata

“Dalla vigna al cuore”, ci sono l’amore, il cuore e i sentimenti: un omaggio alla passione che guida i vignaioli ogni giorno nel proprio lavoro e che nel tempo ha costruito una forte tradizione vitivinicola nel nostro territorio.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Alex Bertozzi (Città Viva) e Gilberto Baccolini (Pro Loco)

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Franco Foschi e Alberto Gozi (organizzatori

Venerdì 8 e sabato 9 agosto saranno più di 35 le cantine romagnole a preparare l’assaggio delle proprie bottiglie tra le vie di Santarcangelo di Romagna, con una particolare selezione di etichette biologiche, biodinamiche e naturali. A queste si aggiungeranno anche alcune prestigiose cantine internazionali, che si troveranno in Piazza Pedretti. Ormai immancabile anche La Bol, lo spazio dedicato alle bollicine, situato in Piazza Monache.Ma Calici non è solo vino. In via Battisti, per l’occasione ribattezzata “La Via del Gin”, saranno presenti due distillerie: Elixia Spirits e Roteglia 1848.I punti food si arricchiscono con proposte locali ed internazionali: piadine, hamburger e panini, ma anche tacos, gyoza e ramen. L’arena del Supercinema e il parco Clementino saranno adibiti a spazio picnic con i ragazzi di Birgo Burger; piazza Monache sarà presidiata da Osteria Matalardo, mentre via Battisti sarà la casa del ristorante Quartopiano.La musica sarà la grande protagonista di questa edizione 2025, con una playlist dedicata in filodiffusione tra le vie della città e sei punti musica sparsi per il paese. Artisti di strada, concerti live e deejay set animeranno il borgo per due serate di pura magia.

È già possibile acquistare il Kit Dalla Vigna al Cuore in edizione limitata con calice, tasca porta calice e 4 degustazioni sul sito www.calicisantarcangelo.it.