Dall’alba in pedalò ai fuochi sulla spiaggia: il Ferragosto di Rimini in 10 esperienze da fare

Cosa fare a Ferragosto

Dalla colazione in mezzo al mare all’alba sul pedalò del bagno 133 o a bordo del sup al bagno 89, fino alla cocomerata delle 11 e il tiro alla fune al bagno 26. Dai balli nei chiringuito fino al pic nic nel fresco del parco con proiezione cinematografica all’aperto. E ancora la messa all’alba sulla spiaggia o il pranzo inclusivo sulla nuova spiaggia Libera tutti. E poi, i concerti, dal dj set tributo allo Slego fino alla musica elettronica sulla spiaggia di Mirarame, gli immancabili fuochi d’artificio sulla spiaggia, fino ai mercatini in centro e il programma del ‘Ferragosto della cultura’.

Sono tanti i modi di vivere il Ferragosto a Rimini, ognuno può scegliere quello che preferisce.

Ecco allora una proposta di 10 cose assolutamente da non perdere (e quasi tutte gratuite), in ordine sparso

• da mercoledì 13 a domenica 17 agosto, Parco XXV Aprile / Piazza sull’Acqua

Ferragosto nel fresco del parco con Tiberio Cinepicnic

Cinque serate di grande cinema e pic-nic sotto le stelle, nel fresco del Parco XXV Aprile (cd. Parco Marecchia) a due passi del Ponte di Tiberio.

Il programma inizia mercoledì 13 agosto con "Gloria!", l'esordio alla regia di Margherita Vicario, una storia di ribellione femminile ambientata in un convento del 1800. Giovedì 14 agosto è la volta di "La signora Harris va a Parigi", una deliziosa commedia sulla tenacia di una domestica che insegue il sogno di un abito Dior. Il giorno di Ferragosto, venerdì 15 agosto, è dedicato alle famiglie con il simpatico film d'animazione "Kung Fu Panda 4". Sabato 16 agosto, si proietta il film vincitore di un Premio Oscar, "The Holdovers - Lezioni di vita", con la magnifica interpretazione di Paul Giamatti. Il ciclo si conclude domenica 17 agosto con "Prendi il volo", un divertente cartoon della Illumination Studios sulle peripezie di una famiglia di anatre. Stand gastronomico aperto dalle ore 19 (info: www.societadeborg.it)

• venerdì 15 agosto, ore 5:45, Le Spiagge Rimini – bagno 62

La messa sulla spiaggia all’alba con la Santa Messa di Ferragosto

Nel giorno di Ferragosto, la spiaggia di Rimini si trasforma in un luogo di raccoglimento e spiritualità con la tradizionale Santa Messa all’alba sulla battigia. Un appuntamento, che richiama ogni anno centinaia di persone di tutte le età, per un momento di pace e riflessione immersi nella bellezza della natura. Il sorgere del sole sul mare fa da cornice a questa suggestiva celebrazione presieduta dal Vescovo di Rimini, con colazione all’alba. Ore 5:45

• venerdì 15 agosto, Arena Francesca da Rimini

Una serata tributo alla musica underground dello Slego con dj set all’ombra di Castel Sismondo con

Per Ferragosto, una serata-tributo a Lo Slego e alle culture underground degli anni ’80 con dj seti di Werter Corbelli e Giovanni Garattoni, con la partecipazione speciale di Oscar Giammarinaro (Piazza Statuto - Statuto Mod). Ritorna uno speciale Slego Remember in compagnia degli storici dj fondatori del locale di Viserba che ha segnato la cultura underground, mod e le sottoculture degli anni ’80. Ore 21. Ingresso libero.

• domenica 17 agosto, Spiaggia bagno 89

Alba in mare e colazione in sup o sul pedalò

Emozioni uniche con la tavola che solca le onde del mare, per godersi l’alba sul litorale. Per iniziare la giornata in modo più dinamico, domenica 17 agosto il Bagno 89 vi aspetta per "Alba in mare e colazione in sup", e godersi lo spettacolo del sole che sorge pagaiando sulla tavola da SUP, e concludendo l'esperienza con una deliziosa colazione in riva al mare

Al bagno 133 Giorgio di Miramare si inizia la giornata con una colazione direttamente in mezzo al mare con la colazione all'alba in pedalò. Una iniziativa, su prenotazione, di grande successo se si pensa che per il 14 agosto gli 8 pedalò disponibili sono già andati tutti esauriti. Ma restano ancora posti per la colazione all’alba di domenica 17 agosto, pronti per salpare alle ore 6 con un goloso carico di cornetti e bomboloni, in attesa che il sole sorga dal mare (prenotazioni al 339 7679756).

• venerdì 15 agosto, Rimini Beach Arena, Rimini Miramare

Cocoricò on the beach

Dove il mare incontra il suono. Il sole si fonde con l'orizzonte, l'energia sale dalla spiaggia. Ferragosto alla Rimini Beach Arena, trasforma la spiaggia in un tempio elettronico, firmato Cocoricò, con una Line-up internazionale: Pawsa, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons, Dj Cream.

Orario: dalle 17.30 A pagamento.

