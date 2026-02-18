Dall'America a Santarcangelo: studenti di Portsmouth attesi in città

Oltre alle lezioni mattutine a scuola, nel corso della settimana i ragazzi e le ragazze dell’high school di Portsmouth visiteranno il centro storico

A un anno esatto dal precedente viaggio studio, da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo un gruppo di ragazzi della high school di Portsmouth tornerà a Santarcangelo per rinnovare un’esperienza formativa particolarmente preziosa per gli studenti in un’ottica di scambio culturale, crescita e arricchimento reciproco.

Anche alcuni studenti che frequentano l’istituto Molari, infatti, hanno potuto visitare Santarcangelo in due diversi viaggi studio nel 2023 e nel 2024 ospitati da alcune famiglie americane: al loro ritorno hanno condiviso con gli altri studenti e l’Amministrazione comunale riflessioni, osservazioni e comparazioni basate sull’esperienza vissuta e relative ad esempio agli orari e agli spazi scolastici, alla fruizione dei luoghi pubblici, alle attività per i ragazzi e le ragazze, alla qualità della vita, al sistema di mobilità delle cittadine americane che sono state utili anche nelle fasi preliminari di elaborazione del Pug.

Una decina gli studenti che soggiorneranno presso altrettante famiglie del territorio e che arriveranno a Santarcangelo nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio: ad attenderli in Municipio il sindaco Filippo Sacchetti che darà loro il benvenuto a nome di tutta la città.

Oltre alle lezioni mattutine a scuola, nel corso della settimana i ragazzi e le ragazze dell’high school di Portsmouth visiteranno il centro storico di Santarcangelo con la guida degli operatori dello IAT, oltre a Rimini, Cesena e Verucchio e impareranno a fare la piadina con un apposito laboratorio pratico in programma al Molari.