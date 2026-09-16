Dall’aula alla palestra, dalla piscina alla pista: gli studenti di Scienze Motorie fanno lezione negli impianti comunali

Rinnovata fino al 2031 la convenzione tra Comune e Università di Bologna: nove strutture sportive a disposizione per le attività didattiche del nuovo corso di laurea

Il Comune e l’Università di Bologna - campus di Rimini, rafforzano la collaborazione sul fronte della formazione e del benessere urbano. La Giunta ha infatti approvato il rinnovo quinquennale della convenzione che mette a disposizione degli studenti di Scienze Motorie gli impianti sportivi comunali per le attività didattiche teorico‑pratiche: lezioni sul campo, esercitazioni, laboratori che fanno parte integrante del percorso universitario.

Le strutture coinvolte sono nove impianti tra palestre, campi da gioco, pista di atletica e piscina. La convenzione accompagna l’avvio del nuovo corso di laurea in Scienze Motorie previsto per l’anno accademico 2026/2027 e consolida una collaborazione che dura da oltre vent'anni. La convenzione resterà in vigore fino al 2031 e potrà essere aggiornata nel corso degli anni in base alle esigenze dei corsi e delle strutture.

"Mettere a disposizione gli impianti comunali per le attività didattiche dell’Università – è il commento di Michele Lari, assessore allo sport del Comune di Rimini - significa sviluppare lo sport anche come infrastruttura educativa e come leva concreta per migliorare la qualità della vita. Significa valorizzare il potenziale del Campus di Rimini e, insieme, quello della nostra città, in un’ottica di collaborazione che in questi anni ha costruito una rete solida tra istituzioni, spazi e comunità. È una scelta che mette il benessere al centro della visione urbana: una città che si muove, che cresce, che intende lo sport come volano per generare competenze, relazioni, professioni e una didattica di alto livello".