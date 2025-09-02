Dance Harmony, un piccolo sogno diventato una grande realtà

La scuola di danza tra Novafeltria e Villa Verucchio apre le porte ad un nuovo anno pieno di emozioni da vivere

Nata da un sogno e cresciuta con passione, in pochi anni la scuola Dance Harmony è diventata un punto di riferimento per chi ama muoversi, esprimersi e vivere l’arte della danza. Un percorso fatto di entusiasmo e dedizione che ha portato risultati concreti.

"Quando ho deciso di aprire questa A.S.D. quattro anni fa non mi aspettavo di certo tutto questo. Ero una ragazza che voleva semplicemente trasmettere la propria passione per la danza e mai mi sarei immaginata ad oggi di condividerla con così tante persone" dice Ana, direttrice artistica della scuola.

La realtà che attualmente conta oltre 160 tesserati tra le sedi di Novafeltria e Villa Verucchio è sì, un luogo dove imparare a danzare, ma soprattutto un luogo dove crescere, potersi esprimere, e condividere emozioni!

Dalle lezioni, agli eventi, agli spettacoli e alle cene sociali, Dance Harmony segue i propri allievi passo dopo passo e vive insieme a loro un percorso fatto di empatia, connessione e relazione umana oltre che artistica.

Parallelamente al percorso didattico la scuola organizza eventi per bambini e ragazzi: serate cinema, giornate a tema, uscite, centro estivo e molto altro.

Il tanto impegno e la perseveranza hanno portato la scuola a gennaio a raggiungere un traguardo speciale: l’apertura della nuova sede di Villa Verucchio.

Una struttura moderna e accogliente, con tre ampie sale attrezzate di specchi e tappeto danza, due spogliatoi con bagni e docce e comodo parcheggio. Un luogo pensato come una vera e propria casa per tutti gli allievi, dove sentirsi parte di una famiglia.

Ma la scuola non sarebbe cresciuta se dietro non ci fosse stato il contributo e l'impegno di un team con la stessa visione sulla danza e sull'insegnamento: un corpo docenti fatto di professionisti qualificati e sempre aggiornati che trasmettono ogni giorno non solo tecnica, ma anche amore, disciplina e passione. "La nostra missione - spiegano dalla scuola - è quella di formare ballerini, ma soprattutto persone consapevoli, capaci di emozionarsi ed emozionare".

"Ora siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo: a settembre apriremo le porte al nuovo anno accademico, con corsi di danza per tutte le età e tutti i livelli, dai principianti agli avanzati, fino agli adulti".

- Primi passi

- Modern contemporaneo

- Danza classica

- Hip hop

- Danze caraibiche

- Tango argentino

E tanto altro!

Sarà un anno ricco di progetti, eventi e sorprese, sempre con lo stesso obiettivo: trasformare la danza in un’esperienza unica, di crescita e condivisione.

Novità 2025/2026 uno spazio tutto dedicato al benessere corpo-mente

Da settembre in partenza i corsi di Pilates, total body e stretch tone, tre percorsi pensati per coloro che vogliono iniziare o tornare a prendersi cura di sé attraverso il movimento, in un ambiente sereno e privo di giudizio.

"Le iscrizioni sono già aperte: vi aspettiamo nella nostra grande famiglia, per vivere insieme un anno di traguardi, allegria ed emozioni… a passo di danza e non solo!"

Open Day per una prova gratuita dall' 8 al 12 settembre.

Sono attive promo per tutti i nuovi allievi e anche per chi già è parte della famiglia!

Ci trovate a Novafeltria presso la Polisportiva Valmar in via dello Sport 25 e a Villa Verucchio in Via Cupa 5.

Info e prenotazioni al 328 1372659

Per rimanere aggiornati: pagina Instagram https://www.instagram.com/danceharmony_asd?igsh=MXR6a2N5Y2Z2MzZzcg==





Foto tratte dall'ultimo spettacolo "Pinocchio - Un'anima nata dal legno" andato in scena il 10 giugno 2025 al Teatro nuovo di Serravalle San Marino con un pubblico di oltre 600 spettatori