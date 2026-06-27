D'Andrea lascia la guida, il Pd Valconca sceglie il successore il 23 luglio

"Una decisione maturata per la mia sopraggiunta indisponibilità, legata soprattutto a motivi personali, ma anche per il rinnovamento"

Christian D’Andrea lascia la guida del PD della Valconca. Dopo quasi 30 anni ha deciso di passare il testimone: le nuove elezioni si terranno il 23 luglio. D'Andrea lascia per "sopraggiunta indisponibilità, legata soprattutto a motivi personali, ma anche nella convinzione che il rinnovamento e il ricambio siano un valore fondamentale per ogni comunità politica”.

Le motivazioni del gesto vengono spiegate nella lunga nota in cui D'Andrea, per prima cosa, ripercorre la sua storia politica: “Ho avuto l’onore di ricoprire questo incarico dal 1997 (nell’allora Partito Democratico della Sinistra ndr), fino al 2004 e, successivamente, di tornare a svolgerlo per il Partito Democratico dal 2016 fino a martedì scorso, attraversando congressi, fasi di transizione, proroghe e incarichi ad interim”.



“In questi giorni, insieme a tutte le segretarie e i segretari della Valconca, abbiamo scelto di avviare una nuova fase, procedendo all’elezione di un nuovo responsabile comprensoriale di zona, previsto per il 23 luglio", annuncia D'Andrea, che aggiunge: “Chiudere un capitolo non significa allontanarsi, con la Valconca non potrei mai. Significa, piuttosto, lasciare spazio a nuove energie, continuando a mettere a disposizione esperienza, passione e spirito di servizio. Il mio legame con la Valconca e con le persone che la vivono resta assolutamente immutato. Continuerò a esserci, con lo stesso affetto e la stessa disponibilità che hanno accompagnato tutti questi anni di impegno”.



“Desidero ringraziare tutte le iscritte e gli iscritti, ai simpatizzanti, alle amiche e agli amici, alle sindache, ai sindaci, agli amministratori, a tutte le persone con cui ho condiviso questo lungo percorso. Insieme abbiamo affrontato sfide, costruito progetti e vissuto momenti importanti, sempre con l’obiettivo di fare il bene della nostra comunità. Porto con me tanti ricordi, tante persone e la consapevolezza che il servizio verso il territorio non dipende da un ruolo, ma dalla volontà di continuare a dare il proprio contributo – conclude D’Andrea -.Il Cammino continua, semplicemente in una forma diversa”.